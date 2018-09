Kvinne funnet bevisstløs i campingvogn

Målscorer Levi: – Det var kanskje et lite ran

Saken oppdateres.

Det var en venninne av kvinnen som varslet nødetatene søndag ettermiddag. Hun hadde forsøkt å ringe, men fikk ikke respons og reiste derfor opp fra Kvam til campingplassen i fjellet i Nord-Fron hvor den skadde har en fast vogn stående.

– Ved ankomst fant hun den skadde liggende bevisstløs inne i vogna, sier lensmann Jon Reidar Gaarden i Midt-Gudbrandsdal til NTB.

– Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, og politiet kan ikke utelukke at kvinnen er utsatt for en straffbar handling, sier lensmannen videre.

Politiet arbeider nå med å kartlegge alle bevegelser i området lørdag ettermiddag og kveld.

Mann pågrepet og løslatt

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 12.40 søndag ettermiddag. Kvinnen var påført alvorlige hodeskader og ble sendt til Oslo universitetssykehus med ambulansehelikopter.

Lensmannen opplyser at hendelsesforløpet er uklart, og at ingen så langt har fortalt at de har sett noe. Campingplassen rett ved Rondablikk skal ha vært nærmest helt tom lørdag ettermiddag og kveld, bortsett fra kvinnen.

– En mann som er en kjenning av kvinnen, ble pågrepet søndag etter tips til politiet. Vi har ikke skjellig grunn til å mistenke ham, så mannen er nå sjekket ut av saken, sier Gaarden til NTB.

– Vi har nå ingen mistenkte i saken, sier lensmannen videre.

Uforstående

Han opplyste at den løslatte mannen var siktet for vold, men at han stilte seg helt uforstående til politiets siktelse. Han ba heller ikke om å få noen advokat mens hans forklarte seg i avhør. Politiet fant heller ingen tekniske bevis som kunne knytte ham til noen kriminell handling.

– Politiet har gjennomført tekniske undersøkelser på stedet og vil fortsette med dette gjennom dagen, sier Gaarden. Det er også gjort flere avhør i saken.