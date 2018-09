VG: Sandberg hevder topp-politikere ville velte regjeringen med Iran-saken

Saken oppdateres.

Den varslede boken kommer etter planen i salg i månedsskiftet oktober-november. Sandberg har tidligere varslet at han kommer til å ta et oppgjør med journalister som dekket saken som førte til at han måtte gå av som fiskeriminister.

Boken skal ifølge VG inneholde opplysninger om hvordan navngitte topp-politikere ifølge Sandberg har brukt forholdet til hans norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes «for å angripe Erna Solberg i et forsøk på å velte regjeringen».

Det opplyses ikke hvilket eller hvilke partier de nevnte politikerne tilhører. Men i tiden fra Sandberg kom hjem fra ferieturen til Iran, der han brøt sikkerhetsinstruksen ved å ta med seg jobb-telefonen, ble han kritisert av partifellene Christian Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari.

Til NTB sa Tybring-Gjedde at han var overrasket over statsminister Erna Solbergs (H) uttalelser under Norway Cup på Ekebergsletta, der hun sa at alle kan gjøre feil.

– Solberg bør se på sammensetningen av regjeringen og om Sandberg kan fortsette som fiskeriminister etter dette, sa han blant annet.

Tittelen på Sandbergs bok er ifølge VG «Fremmede makter har flyttet inn; justismord og politisk drap».

Avisen siterer også fra teksten på baksiden av boken – der det blant annet heter at Sandberg ble utsatt for en skitten politisk maktkamp hvor hans privatliv ble misbrukt av både egne partifeller og opposisjonen på Stortinget.