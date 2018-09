Snorre Valen gir seg som SV-nestleder

Ekspert feller uventet dom over Reginiussen-brødrene

Saken oppdateres.

Valen har varslet valgkomiteen i partiet om at han ikke ønsker gjenvalg, ifølge en pressemelding fra SV mandag.

– Jeg har tenkt meg grundig om og kommet fram til at tiden er moden for å ta et steg ut av politikken nå. Jeg har hatt politiske verv sammenhengende siden jeg var 18 år, og da kan det være lurt og sunt med en pause, sier Valen.

Samtidig ønsker resten av SV-ledelsen gjenvalg. Det betyr at Lysbakken søker gjenvalg som partileder, Kirsti Bergstø ønsker å fortsette som nestleder, Audun Herning tar gjenvalg som partisekretær og Kari Elisabeth Kaski vil være med videre som AU-medlem.

Snorre Valen var i forrige stortingsperiode en sentral figur for SV som finanspolitisk talsperson på Stortinget. Han tok ikke gjenvalg til Stortinget i fjor høst, men sier han vil fortsette å engasjere seg i SV.

– Og jeg utelukker så klart ikke å stille til valg og til tillitsverv igjen, tvert imot, sier Valen.

Lysbakken har forståelse for nestlederens valg.

– Han har gjort en formidabel innsats for partiet, og jeg ønsker ham alt godt videre i Trondheim, sier han.

Valgkomiteens leder Sunniva Holmås Eidsvoll vil nå jobbe med å finne en erstatter for Valen.

– Nå vil valgkomiteen be lokallag og fylkeslag i SV om innspill på kandidater til både ny nestleder og andre verv. Vi legger fram vår innstilling i midten av januar, sier hun.

Vale vil være nestleder fram til SVs landsmøte i 2019.