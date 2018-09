Problemer for Widerøe – tolv fly ute av drift

I år vil vi handle for nesten 145 milliarder på nett

Saken oppdateres.

Flyselskapet har tolv fly ute av drift.

Flyselskapet Widerøe opplyser i en pressemelding torsdag at de opplever en rekke utfordrende driftshendelser. Utfordringene har resultert i forstyrrelser og konsekvenser for planlagte ruter både torsdag og i tiden fremover.

Lynnedslag og fuglekrasj

Årsaken er knyttet til tøffe værforhold og andre upåvirkelige hendelser, som har resultert i at flere fly står på bakken. I tillegg har lynnedslag og møter med fugl ført til at det har vært nødvendig å utføre teknisk ettersyn.

Videre opplyser flyselskapet at andre tekniske utfordringer og et planlagt vedlikeholdsarbeid av flyene er en del av utfordringen flyselskapet nå opplever. Totalt er tolv av flyene til flyselskapet ute av drift.

Jobber intenst

Flyselskapet understreker at selskapet jobber intenst med å løse problemene, samt sørge for at så få passasjerer som mulig skal bli rammet.

Berørte passasjerer bli kontaktet og tilbudt alternativ reise eller refusjon, opplyser flyselskapet.