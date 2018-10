Fotballtrener nekter skyld i nakenbilde-sak

- Vanskelig å se for seg at Hareide får partiets støtte

Saken oppdateres.

Mannen skal ha hatt et «kontrollregime» over noen av guttene han trente, blant annet gjennom å bestemme når de skulle legge seg om kvelden, ifølge Adresseavisen. Etter aktors innledning i Sør-Trøndelag tingrett kom forsvarer Arve Opdahl med en bemerkning:

– Vi skal inn i et intenst fotballmiljø med unge mennesker hvor tiltalte også aldersmessig og mentalt har vært ganske ung. Derfor er det foretatt ting som vi voksne kanskje ikke synes er så lurt. Men dette er preget av å bli god i fotball. Det er bakgrunnen, sa forsvareren.

Tiltalen omfatter straffbare forhold mot sju fornærmede fotballgutter fra to lag i Trøndelag. Påtalemyndigheten mener at han lurte to gutter til å sende flere nakenbilder. I tillegg er han tiltalt for vold mot tre gutter, noe som skal ha skjedd gjennom å klemme og vri hendene og fingrene deres for å få tilgang til mobiltelefonene deres.

På den tiltaltes datautstyr fant politiet rundt 3.000 bilder og 30 videoer som påtalemyndigheten mener viser overgrep mot barn. De mener at han har laget mye av materialet selv, i tillegg til å laste ned fra nettet.

Det er satt av sju dager til saken.

(©NTB)