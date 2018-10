Økningen i tallet på kvoteflyktninger kan gi færre flyktninger

- Så langt tyder det på at den sivile militærbilen kom over i motgående kjørefelt

Melissa (19) har reist «verden rundt» - måtte selge veskene sine for å få råd til å reise hjem

Coolen møter RBK-styret om to uker: Har lagt planen for 2019

Ekspertene: Her er tidenes råeste biler

Her åpner bryggeriet Austmann nye lokaler i Trondheim

Har du søkt jobb og skal ringe for å gjøre et godt inntrykk? Da er det spesielt én ting du bør være obs på

To syklister i sammenstøt på Bakklandet

Arne skulle bare sjekke kilenota for laks og ørret da han fikk se en haifinne stikke opp av sjøen

Dømt for grovt bedrageri i Nummeropplysninga-saken

Vi kan ikke lenger tro at global oppvarming går over av seg selv

Saken oppdateres.

Gunvor Knag Fylkesnes, leder i Redd Barnas politikk- og samfunnsavdeling, sier til Klassekampen at hun er skuffet. Hun viser til en setning i budsjettforslaget der det står: «Ved eventuelt mottak av asylsøkere for å fordele ansvar mellom EU-/ Schengen-land skal dette tas innenfor tallet på kvoteflyktninger».

– 3000 kan se ut som en økning. Men i dette 3000-tallet har de også tatt med relokaliseringsflyktninger, som vi får fra asylsamarbeidet Norge har med EU og Schengen, sier hun.

Dermed kan tallet på kvoteflyktninger bli det samme som i dag, eller gå ned, avhengig av hvor mange relokaliserte asylsøkere Norge tar imot fra EU.

Innvandringspolitisk talsperson i Frp Jon Helgheim bekrefter det Redd Barna sier.

– Makstallet regjeringen har satt på 3000 kvoteflyktninger neste år er lavere enn gjennomsnittet de siste fire årene, som er 3110, sier han til Klassekampen.

Han sier tallet inkluderer relokaliseringsflyktninger og FN-kvoteflyktninger.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vedgår at regjeringen har slått sammen to poster.

– Regjeringen vurderer en kvote på 3000 plasser i 2019 som en økning sett opp mot at tallet på kvoteplasser i 2018 er på 2120. Ved å inkludere mulige asylsøkere som relokaliseres i antallet kvoteflyktninger, setter regjeringen et tak for totalantallet man ønsker å ta imot, sier han.