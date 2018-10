22 personer innestengt på hyttefelt i Skjåk

- Jeg følte at jeg hadde mistet ham

Aleksander våknet av et smell. Utenfor ble han møtt av dette synet

Helleland om kollegaens bortgang: – Stort tap for oss alle

Varslet at han kom for å ta NM-medalje. Så knuste langrennsesset konkurrentene

To personer til St. Olavs etter bil havnet på taket på Berkåk

Blink under nedrykksstreken med to kamper igjen

Nå kan du kjøpe Per Bortens gamle statsministerbil

Hvor mye skal du tipse når du kjøper take away?

Nå kan du kjøpe Per Bortens gamle statsministerbil

Nå kan du kjøpe Per Bortens gamle statsministerbil

Hvor mye skal du tipse når du kjøper take away?

Saken oppdateres.

– Vi har vært i kontakt med hyttefolket, og de var samlet på Sota sæter søndag formiddag. Alt er vel med dem. En person er for øvrig blitt hentet ut med politihelikopter som et forebyggende helsetiltak, sier Skjåk-ordfører Elias Sperstad (Sp) til Gudbrandsdølen Dagningen.

LES OGSÅ: Dyringsbrua ved Liavassosen i Skjåk forsvant på sekunder av de store vannmassene.

Overfor NRK betegner han området for nærmest et katastrofeområde.

Mellom 70 og 80 hytter ligger i hyttefeltet som nå er avsperret fra omverden etter at Dyringsbrua ved Liavassosen.

De gjenværende på hyttefeltet oppholder seg der inntil videre.

Hittil er totalt elleve personer evakuert i Skjåk.

Et helikopter har rekognosert for å få oversikt over flomområdet.

– Ved rekognoseringen ble det oppdaget at 16 hus ved Nordre Dalane står i fare for å bli rammet av flommen. Beboerne har fått tilbud om evakuering. De ser det an, sier Sperstad.