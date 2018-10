Flomfare på rødt nivå i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget

Vindkast dro med seg byggegjerde som falt over fortau

- Jeg følte at jeg hadde mistet ham

Aleksander våknet av et smell. Utenfor ble han møtt av dette synet

Helleland om kollegaens bortgang: – Stort tap for oss alle

Varslet at han kom for å ta NM-medalje. Så knuste langrennsesset konkurrentene

Flom herjer flere steder i landet – hus og biler står under vann

Nattetemperaturen steg over 14 grader på én time i Tafjord

Nattetemperaturen steg over 14 grader på én time i Tafjord

Saken oppdateres.

Rødt nivå innebærer fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader. Hus og veier er allerede oversvømt flere steder, blant annet i Skjåk.

– Det ser ut til at vi kan få mer nedbør og mer bre- og snøsmelting enn tidligere antatt. Særlig områder med høyfjell i Indre Sogn og øvre deler av Otta er utsatt, og vi har derfor høynet farenivået for flom til rødt i disse områdene, sier Grethe Helgås, fungerende direktør i NVE.

Det er store vannmengder i flere vassdrag på Vestlandet, blant annet i Stryn, Luster, Årdal og Aurland. Både i Luster og Skjåk er folk blitt evakuert. Mange har fått vann i kjellere, og flere veier er stengt.

– NVE har vært i kontakt med flere av de berørte kommunene for å gi informasjon og få oversikt over situasjonen. Vi har også folk på vei for å bistå med faglige råd til noen av de mest utsatte kommunene, sier Helgås.