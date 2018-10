Støre: – Sterk kost fra Solberg

Saken oppdateres.

– Jeg merker meg at Solberg i møte med ganske ekstreme uttalelser fra egne statsråder har sagt at hun ikke ville ordlagt seg på den måten, men nå tar hun i bruk langt sterkere ord mot en annen partileder. I realiteten anklager hun ham for maktmisbruk og for å sette demokratiet i spill. Det er sterk kost, sier Støre til NTB.

I et intervju med Dagens Næringsliv tar Solberg et oppgjør med KrF-leder Knut Arild Hareides omtale av høyresiden i norsk politikk. Hun hevder det kan svekke tilliten til det politiske systemet om KrF nå vender seg mot venstresiden i stedet for de borgerlige.

– Hennes utspill får stå for hennes regning. Jeg har valgt å respektere det KrF har bedt om, at de får ha diskusjonen om linjevalg internt, sier Støre.

– Grunn til å advare

Men Høyre-nestleder Bent Høie mener Støre er mer opptatt av å skape et feilaktig inntrykk av hva statsministeren har sagt, enn av å forholde seg til hva diskusjonen handler om.

– Det er ett år siden valget, der de ikke-sosialistiske partiene fikk flertall. Det er grunn til å advare mot hvordan folk vil reagere dersom KrF går sammen med Sosialistisk Venstreparti for å avsette en statsminister som var alle de ikke sosialistiske partienes statsministerkandidat, og innsette en statsminister som de fleste er enig om tapte valget, sier Høie i en kommentar.

– Dette skal gjøres uten at det er en politisk sak eller noe i regjeringens arbeid som er årsaken til et skifte, legger han til.

Denne virkelighetsbeskrivelsen avvises av Hareides støttespillere i KrF.

Geir Jørgen Bekkevold sier til NTB at KrF før valget sa at man ville jobbe for en sentrum-høyre-regjering, med Solberg som statsminister, og at man var veldig tydelige på at man ikke ønsket å gå i regjering med Frp. Han mener dessuten politisk uenighet om retningsvalg er en legitim sak eventuelt å felle regjeringen på.

Sterke reaksjoner

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad ønsker å gå inn i dagens regjering. Han skjønner at Solberg og Høyre, som han mener har stått opp for veldig mange viktige KrF-saker, har et behov for å svare for seg når det kommer så sterk kritikk mot dagens regjering, ifølge NRK.

Men Ropstad er uenig med Høyre-lederen i at KrFs retningsvalg kan oppfattes som udemokratisk.

– Vi har lagt opp et løp der hele organisasjonen inkluderes. Dette er et valg KrF må ta, sier han.

Solbergs uttalelser avstedkom reaksjoner fra flere KrF-politikere.

– Sterke saker. Erna brenner alle bruer og ber i realiteten KrF å velge henne foran Knut Arild Hareide. Men det spørs om KrF vil ofre lederen sin, skriver KrF-politiker Erik Lunde på Twitter.

Bekkevold er overrasket og skuffet over Solbergs utspill.

– Jeg hadde trodd hun var den som ville opptre ryddig i forhold til å la KrF kjøre og eie disse prosessene selv, sier han.