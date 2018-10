Ny bok: Tajik truet med å gå av i misnøye mot Ap-ledelsens håndtering av Giske-saken

Tragisk at unnskyldningen kommer etter at de fleste tyskerjentene er døde

Saken oppdateres.

– Jeg forstår at det er jeg som må velge, sa Hadia Tajik i en telefonsamtale med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre i boka «Alle skal ned» om kriseårene fra 2015 til 2017 i Ap.

Uttalelsen var i realiteten et ultimatum til Støre, ifølge boka som NTB har gjennomgått.

«Hun ønsket ikke å bli værende i partiledelsen om Giske ble», står det i boka. Uttalelsene falt i løpet av noen timer fra nestleder Trond Giske var blitt konfrontert med varsler om seksuell trakassering fra flere kvinner i partiet, hvorpå partiledelsen konkluderte med kritikk mot Giske, men lot ham fortsette i vervet som nestleder.

DETTE ER GISKE-SAKEN 2017: * 21. desember var Giske i møte med partilederen om varslene. Partiet sendte ut en pressemelding der Giske sterkt beklager sin egen oppførsel. Samme kveld stilte han i Dagsrevyen, der han uttalte: «Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol. Jeg har ikke opptrådt på en måte som er i tråd med de verdiene jeg ønsker å opptre etter». * Samme kveld ble det kalt inn til et hastemøte i Aps sentralstyre der Støre orienterte om saken. * Fredag 22. desember kommenterte Støre saken overfor pressen. Han uttalte at han ikke har bedt Giske om å gå, men understreket at tilliten til Giske er svekket og at nestlederen har lite å gå på. Samme dag uttalte flere medlemmer i partiet at de mener Giske må trekke seg fra nestledervervet. * Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel. – For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver Tajik. * Senere samme kveld skrev Giske på Facebook at han er sykmeldt. – Presset har blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykmelding fra min lege, skrev han. * Lille julaften varslet Støre at han innkaller sentralstyret til møte om Giske-saken. Samtidig varslet han et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Sentralstyremøtet finner sted tirsdag 2. januar klokken 13. 2018: * 1. januar: Støre sier at Trond Giske fritas fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid. «I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Giske og jeg enig om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid», heter det i en pressemelding fra Støre. * Samme dag svarer Giske ved å legge ut en melding på Facebook der han skriver at han har meddelt Støre at slik situasjonen er, er det umulig å utøve oppgavene som nestleder i Ap på en god måte. Giske skriver at det er kommet grunnløse og falske varsler, lekket til mediene av anonyme kilder. «Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter og spredt i sosiale medier», skriver han. * 2. januar: Møte i Arbeiderpartiets sentralstyre om varslene mot nestleder Trond Giske. * 7. januar: Giske skriver på Facebook at han trekker seg som nestleder på varig basis og samtidig stiller sin plass som leder for Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget til disposisjon. * 8. januar: Møte i Aps sentralstyre. * 25. januar: Jonas Gahr Støre konkluderer med at Giske at det i flere av tilfellene har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Kilde: NTB og Ap

Tajik satt sammen med to av varslerne da telefonsamtalen fant sted. Ifølge boka var hun svært opprørt over at sakene ikke fikk større konsekvenser, og fortalte de to kvinnene etter å ha lagt på med partilederen at «hun ikke hadde samvittighet til å være med på å legitimere Giskes oppførsel og maktmisbruk».

Giske måtte til slutt ga av som nestleder i Ap, til, tross for at han bestred innholdet i mesteparten av anklagene han ble utsatt for. Ifølge forfatterne av boka Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård, skjedde det etter «et voldsomt press» mot Støre, blant annet som følge av ultimatumet Tajik stilte.