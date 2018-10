Søreide: Norge til sak mot USA på grunn av toll på stål og aluminium

En tissepause endte med en oppdagelsesferd der forfatterne fant to bilvrak nede i et kratt

Ikke umulig at disse blir måltidets høydepunkt

Stortinget anmelder Keshvari for fiktive reiseregninger

Syvbarnsmor pågrepet og siktet for menneskehandel

Muligheten for utveksling av Frode Berg kan være tapt

Stortinget anmelder Keshvari for fiktive reiseregninger

Stortinget anmelder Keshvari for fiktive reiseregninger

Putin hevder IS har tatt hundrevis av gisler i Syria

Syvbarnsmor pågrepet og siktet for menneskehandel

Saken oppdateres.

USA innførte 23. mars tilleggstoll på visse stål og aluminiumsprodukter på henholdsvis 25 og 10 prosent for å beskytte egen industri. Tilleggstollen får Norge til å reagere.

– Vi mener at USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med WTO-regelverket. WTOs tvisteløsningsmekanisme er den ordinære måten å løse uenighet på når man ikke har nådd fram via tvisteløsningskonsultasjoner. Derfor har vi, sammen med EU og flere andre, i dag bedt WTO om å opprette et tvisteløsningspanel om USAs tilleggstoll, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).