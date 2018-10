Kirsti Husby kan bli Årets kvinnelige medieleder

«Vi konstaterer at ingen andre instanser i verden har påstått at selve fordelsprogrammet er lovstridig. Hvordan kan det norske Lotteritilsynet da konkludere med at fordelsprogrammet vi benytter er ulovlig?»

Adresseavisen, TV 2 eller Lofotposten?

- Dyktige ledere fra en av disse medieselskapene kan neste uke krone seg med den prestisjetunge prisen, som deles ut for 20. gang i år, står det i en pressemelding fra Medienettverket.

Hard konkurranse

Og i takt med stadig flere kvinner som tar steget opp, blir konkurransen hardere:

– I år fikk vi mange gode nominasjoner, og veldig sterke kandidater som kjempet om prisen. Arbeidet har vært vanskelig til siste slutt, sier juryleder Annika Biørnstad.

Hun legger til:

– Etter grundig arbeid falt vi ned på disse tre finalistene, og en av dem kommer til å vinne prisen. Men juryen skulle gjerne hatt flere priser å dele ut.

Synlige ledere med sterke resultater

De tre nominerte som til slutt kjemper om tittelen Årets kvinnelige medieleder er sjefredaktør og administrerende direktør Marianne Steffensen Kielland i Lofotposten, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 og Adresseavisens sjefredaktør Kirsti Husby.



Alle tre har vært synlige ledere og levert sterke resultater. Felles for årets finalister er også at de har vært gjennom krevende prosesser, endringer og vanskelige saker.



Kirsti Husby (46) overtok i juni 2017 jobben som sjefredaktør i Adresseavisen, da forgjengeren Tor Olav Mørseth forlot på kort varsel. Husby overtok en redaksjon som har vært gjennom store kutt og opplagsfall. På imponerende vis har hun ledet redaksjonen til vekst, økte inntekter og ny optimisme. Adressa har også imponert med solide journalistiske prestasjoner og flere priser de seneste åra.



Sarah Willand (41) er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV2. Hun har gjort en imponerende innsats i begge rollene gjennom vanskelige prosesser med omfattende nedbemanning, omorganisering og flytting. I fjor slo #MeToo-bølgen hardt mot TV 2. Samtidig som mange grove saker ble kjent, tok Willand og kollegaene et generaloppgjør med denne ukulturen. Willand har løftet lederskap som fagområde i hele organisasjonen.



Marianne S. Kielland (37) overtok våren 2014 som sjefredaktør og direktør i Lofotposten, og fikk da både nedbemanning og en omstridt sammenslåing i fanget. Sistnevnte ble så upopulær at eierne snudde igjen året etter. Siden har Kielland og kollegene snudd skuta, og skapt ny vekst i den snart 123 år gamle avisa. Ikke minst gjennom solid rekruttering og utvikling av dyktige kolleger - mange av dem unge kvinner.



Hvem av disse som vinner, blir kjent torsdag 25. oktober.