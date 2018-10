Hareide: – Ingenting er avgjort

Hareide kan takke seg selv for KrF-kaoset

Saken oppdateres.

Sammen med nestleder Kjell Ingolf Ropstad ankom Hareide mandag Sole hotell i Noresund, der Buskerud KrF holdt fylkesårsmøte for å velge delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november. Der skal KrF velge om partiet skal gå til høyre eller venstre – eller forbli i opposisjon.

Krisemøte

I forkant av møtet hasteinnkalte KrF-ledelsen til landsstyremøte etter at Rogaland KrF lørdag gjennomførte et valg på landsmøtedelegater etter «vinneren tar alt»-prinsippet. Dermed vil 15 av 16 delegater stemme blått på landsmøtet. Men Hareide avviser at han har fått panikk.

– Nei. Men det var behov for sette en fot i bakken. Mange opplever nå et stort press, sier han til NTB.

På møtet ble det ikke vedtatt klare retningslinjer for valg av delegater til landsmøtet. Hareide erkjenner at prosessen med partiets veivalg har blitt vanskeligere enn forventet.

Mindre optimistisk

– Denne prosessen har vært mer krevende enn vi trodde da vi startet 28. september. Noen av tingene burde vi ha forutsett bedre, og vi burde ha forberedt organisasjonen vår bedre, sier Hareide.

– Men ut ifra hvor voldsomt dette er for partiet, så synes jeg vi har håndtert dette veldig bra. Jeg vil gi oss terningkast fem.

Selv er han blitt litt mindre optimistisk enn i forrige uke, medgir han overfor NTB.

– Men jeg har likevel en mer positiv forventning enn jeg hadde i starten. Dette løpet er helt åpent, og ingen ting er avgjort, sier han.

Mandag kveld ble det kjent at Hedmark KrF sender fire røde og to blå delegater til landsmøtet.

Støtte i Buskerud

I Buskerud skal det velges seks delegater til landsmøtet. Også her kom flere med sterk støtte til Hareide.

– Etter å ha tenkt meg om, har jeg snudd. Politikk handler om å se framover, og jeg støtter Knut Arild, sa en av delegatene fra talerstolen. Andre fortalte om en ny glød i partiet etter Hareides tale om veivalget.

– Vi har hatt 12 prosent medlemsøkning. Amen, sa Ragnhild Moslet fra Lier.

En annen representant pekte på Frp i regjering har hånden på rattet i mange saker.

– Det er klart det er forskjell på et Frp i regjering og et SV i opposisjon. Så jeg heier på Hareide, sa hun.

Også en av salens eldste representanter, tidligere bistandsminister Reidun Brusletten, pekte på at det ikke er noen god idé å gå inn i regjering for å tøyle Frp.

– Er det jobben vår å dempe skadene? Nei. Nå er det tid for å bytte kurs, slo hun fast.

– Ikke vingle

På første benk satt KrF-kvinnene Berit Rygh, Kari Spøren og Reidun Aasland.

– Vi kan ikke drive og vingle sånn. KrF må holde seg på ikke-sosialistisk side. Vi må gå i regjering med Erna, sier de tre til NTB.