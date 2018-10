Hareide gir seg selv terningkast fem

Hareide kan takke seg selv for KrF-kaoset

Håper ny podkast fører til at færre studenter stryker

Problemer i to tunneler mandag ettermiddag

Militærøvelsen er et sklibrett mot ragnarok

Selgere i Nummeropplysninga dømt for bedrageri, etter at tiltalene ble endret

Slik unngår du at hodetelefonene blir en floke i lomma

Går av som toppleder for over 400 ansatte

Går av som toppleder for over 400 ansatte

Saken oppdateres.

Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad ankom mandag hotell Sole i Noresund, der Buskerud KrF holder fylkesårsmøte for å velge delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november der KrF skal velge om partiet skal gå til høyre eller venstre – eller forbli i opposisjon.

LES OGSÅ: Hareide kaller inn til ekstraordinært møte i KrFs landsstyre

– Denne prosessen har vært mer krevende enn vi trodde da vi startet 28. september. Noen av tingene burde vi ha forutsett bedre, sier Hareide.

Han sikter til fylkesårsmøtet i Rogaland KrF i helgen som har møtt sterk kritikk etter at det ble kjent at kun én av de 16 delegatene til landsmøtet støtter Hareides syn om å gå til Ap og Sp – trass i at en tredel av fylkesårsmøtet mener dette.

Kommentatorer sa mandag at det virker som om Hareide har mistet kontroll over prosessen.

LES OGSÅ: Ropstad ønsker bedre fordeling av delegatene til landsmøtet

– Vi burde ha forberedt organisasjonen vår bedre, erkjenner KrF-lederen. Men ut ifra hvor voldsomt dette er for partiet, så synes jeg vi har håndtert dette veldig bra. Ut ifra de forutsetningene vil jeg gi oss terningkast fem, sier Hareide.

– Hvordan vil du bevare stemningen i partiet, ville en journalist vite.

LES OGSÅ: Annette Tollefsen Jensen (48) har «vokst inn» i KrF, og hun har sittet 12 år i kommunestyret på Stjørdal. Nå er hun sterkt i tvil om hva som er best for partiet

– Det må jo være lov til å diskutere denne saken og ha ulike meninger. Men jeg har lyst til å si at den typen oppslag som har vært i mediene om at en nestleder stikker kniven i ryggen på meg, det er overhodet ikke noe jeg kjenner meg igjen i, sier Hareide.

Også Hedmark KrF og Finnmark KrF holder ekstraordinære fylkesårsmøter mandag.