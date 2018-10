Trippeltriumf for Hareide – men ingenting er avgjort

Selgere i Nummeropplysninga dømt for bedrageri, etter at tiltalene ble endret

Men om det holder til mål, er fortsatt høyst usikkert.

Mandag ble det avholdt ekstraordinære fylkesårsmøter i Buskerud, Hedmark og Finnmark. Av de 16 delegatene som de tre fylkene skal sende til landsmøtet, vil tolv stemme rødt, mens fire vil stemme blått.

Både i Buskerud og Hedmark ble resultatet fire røde og to blå, mens alle Finnmarks fire delegater er røde.

Tallene er en solid opptur for Hareide etter at Rogaland KrF lørdag endte opp med en delegasjon der 15 av 16 delegater vil stemme for samarbeid med Solberg-regjeringen.

Ingenting er avgjort

Så langt er det klart at av de 190 delegatene på landsmøtet, vil 36 samarbeide med venstresiden, 38 med høyresiden, mens ni vil fortsette i opposisjon.

Hva de resterende 105 vil gjøre er foreløpig usikkert. Men undersøkelser VG og NRK har gjort, som også tar med delegater som er innstilt fra fylkeslagene som ennå ikke har hatt fylkesårsmøter, tyder på at mange ønsker seg inn i statsminister Erna Solbergs regjering.

VG har kartlagt 128 av 190 delegater, og skriver at 49 vil i regjering med Ap og Sp, mens 68 vil i regjering med Høyre, Frp og Venstre. NRKs oversikt viser at de blå leder 62–45.

KrF-leder Hareide medga før mandagens fylkesårsmøter at han har blitt litt mindre optimistisk enn han var i forrige uke.

– Men jeg har likevel en mer positiv forventning enn jeg hadde i starten. Dette løpet er helt åpent, og ingen ting er avgjort, sa han til NTB.

Babelsk forvirring

Sammen med nestleder Kjell Ingolf Ropstad dro Hareide til Buskerud KrF for å argumentere for sine respektive syn mandag kveld.

På et lettere kaotisk fylkesårsmøte hersket det en til tider babelsk forvirring om delegatfordelingen, etter at fylkesårsmøtet hadde gitt overraskende sterk støtte til Hareides råd om kursendring til venstre.

Fylkesleder Hege Irene Fossum mente at siden hun ikke var på valg fordi hun sitter i landsstyret, burde det velges tre røde og to blå delegater, noe som ville medført at delegasjonen fra Buskerud ble delt på midten. Det førte til sterke protester fra talerstolen, og fylkeslaget måtte til slutt søke råd hos partiledelsen, som slo fast at 4–2 var rett fordeling.

– Denne prosessen har vært mer krevende enn vi trodde da vi startet 28. september. Noen av tingene burde vi ha forutsett bedre, og vi burde ha forberedt organisasjonen vår bedre, sier Hareide, som tidligere mandag deltok på et ekstraordinært landsstyremøte om nettopp dette.

Helrødt

På Finnmarks ekstraordinære fylkesårsmøte var det aldri tvil om hvordan det skulle gå. Hareides forslag fikk totalt 14 stemmer, mens ingen stemte for å gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp.

– Det var et greit møte, hvor alle var enige i hovedsaken. Vi lovte å ikke gå i regjering med Fremskrittspartiet, og vi ser størst muligheter til gjennomslag for egen politikk til venstre. Knut Arild Hareide er en dyktig leder og vi ønsker å følge ham, sier landsstyrerepresentant og leder Otto Strand i Vadsø KrF til NTB.

Som forventet gikk det også i Hedmark, der det ble valgt fire røde og to blå delegater. På fylkesårsmøtet ville 23 samarbeide til venstre, 14 ville samarbeide til høyre, og tre stemte blankt.

– Jeg syns vi hadde en saklig og god debatt, selv om det var en del spørsmål om hvordan vi skulle gjennomføre avstemningen. Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen, sier fylkesleder Olaf Maurud til NTB.