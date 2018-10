Majorstuen-drapet: Den siktede er pågrepet

Saken oppdateres.

Aftonbladet skriver at han ble pågrepet mandag ettermiddag i Frankrike. Den drapssiktede 20-åringen har vært internasjonalt etterlyst siden torsdag i forrige uke.

Politiet vil kommentere saken før en pressekonferanse på politihuset mandag klokken 19.30, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid.

Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) i en leilighet i Arbos gate på Majorstuen i Oslo sist mandag. Han er også siktet for et ran i Essendrops gate like i nærheten samme morgen.

– Vi mener at den siktede forlot Oslo og Norge samme dag som drapet og ranet skjedde. Vi har observasjon, video og annen informasjon som tilsier at han går på toget som skulle gå klokken 16.56 fra Oslo S til Stockholm. Vi mener også at han dro videre hjem til Uppsala, men ønsker ikke å si noe mer om informasjon og bevegelser etter dette nå, sa Metlid til NTB mandag formiddag.