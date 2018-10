Listhaug: Frp gjør det godt også i opposisjon

Her skjønner Åge Hareide at han skulle tatt med Nicklas Bendtner til VM

Listhaug lanserte onsdag boka «Der andre tier», samtidig som KrF er i ferd med å gjøre seg opp en mening om de skal velte den borgerlige regjeringen og heller samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Frp kommer til å greie seg uansett. Vi har vist at vi kan være i både opposisjon og posisjon, sa hun på en pressekonferanse hos Kagge forlag onsdag.

Men hun tilføyde:

– Det vil være veldig synd om Jonas Gahr Støre blir statsminister i Norge.

Listhaug framholdt at Arbeiderparti-lederen ikke er egnet til å være statsminister.

Hun hevder at han som utenriksminister «knelte for muslimske land i stedet for å stå opp for ytringsfriheten» under karikaturstriden, en sak hun også omtaler i boka.

– Ikke opptatt av KrF

Listhaug anklager i boka KrF-ledelsen for å svikte den kristne kulturarven. Men den som leter etter mer ramsalt kritikk av KrF-leder Knut Arild Hareide blir skuffet.

Frp-nestlederen avviser likevel at hun har dempet seg for å unngå at KrF feller regjeringen.

– Nei, denne boka har jeg holdt på med et halvt år. Det har ingenting med saken å gjøre. Formålet mitt med boka er å skrive om meg selv og hvor jeg kommer fra, så folk kan bli litt mer kjent med meg, og det jeg står for. Jeg har ikke vært opptatt av KrF, sier hun til NTB.

– En skygge over oss

Hun gjør det klart at å hindre at Ap fikk regjeringsmakt var avgjørende for at hun valgte å gå av som justisminister 20. mars i år. Regjeringen risikerte da å bli felt med støtte fra KrF på grunn av et innlegg hun hadde lagt ut på Facebook. Der hevdet hun at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», ledsaget av et bilde av somaliske al-Shabaab-krigere.

Støre anklaget Listhaug for å nøre opp under det samme hatet som førte til Anders Behring Breivik ugjerninger. I boka hevder hun at Ap brukte innlegget hennes i en strategi for å koble Frp til ekstremisme.

På pressekonferansen tok Listhaug et oppgjør med debatten etter 22. juli-terroren og at Frp knyttes til Breiviks holdninger.

– Man føler at det har hengt en skygge over oss som jeg ikke aksepterer. Det er ingen jeg kjenner i Frp som støtter terroristen og de holdningene han har. Tvert imot tar man avstand fra det, sier Listhaug, som mener at denne skyggen hindrer tøffe debatter om integrering og tiltak mot terror.

Provosert av spørsmål

Hun blir imidlertid tydelig provosert over NTBs spørsmål om hun kan presisere hvilke holdninger og meninger hun tar avstand fra.

– Det er alt. Det er en person som laget et manifest fullt av konspirasjonsteorier som fikk følger for veldig mange mennesker i Norge, svarer Listhaug.

Hun viser til at hun selv tok kontakt med Utøya-overlevende for å spørre om hva Oslo kommune kunne stille opp med etter terrorangrepet. Listhaug var helsebyråd i 2011.

– For meg blir det ubegripelig å bli trukket inn i dette. Ærlig talt, jeg er sjokkert over å få spørsmålet, fortsatte hun.

– Det er ikke noe mer å si. Alle forstår at alt det mannen har gjort, ideologien han sto for, det tar man avstand fra. De som støtter han, det er svært få personer. Det som er problemet, er at mange blir klistret til det hvis man er for en streng innvandringspolitikk eller hvis du setter spørsmålstegn ved enkelte utfordringer knyttet til islamsk innvandring, sier hun til NTB.