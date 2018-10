Iranske Leila Bayat mener Norge har brutt menneskerettighetene

RBKs ambisjon er i ferd med å bli et problem

Saken oppdateres.

Leila Bayat søkte asyl i Norge i 2009 på bakgrunn av å være rettsforfulgt i Iran. Der ventet en dom fra 2007 på 80 piskeslag, en dom norske myndigheter den gangen ikke fattet lit til.

Hun ble derfor tvangsutsendt til Iran 8. mars 2017.

Saken tok en ny vending da dommen ble effektuert og hun fikk piskeslagene 19. september samme år. Dagen etter viste TV 2 bilder av Bayats rygg, og saken vakte sterke reaksjoner i Norge.

Fikk midlertidig opphold

Hun kom tilbake til Norge 13. oktober i fjor, og i februar i år ble utvisningsvedtaket mot Bayat trukket tilbake av Utlendingsnemnda. I august fikk hun midlertidig opphold i Norge.

En midlertidig oppholdstillatelse varer i tre år. Bayat kan i mellomtiden søke om permanent opphold på bakgrunn av familiegjenforening med sønnen, som har oppholdstillatelse fordi hans far bor i Norge.

– Brudd på menneskeretter

Bayat krever at Staten kjennes ansvarlige for flere brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Hun krever også ny behandling av asylsaken og at tidligere vedtak må kjennes ugyldige.

Bayat og hennes advokat Preben Kløvfjell mener at hensynet til sønnen tilsier at hun aldri skulle vært utvist.

Staten på sin side avviser via regjeringsadvokaten samtlige punkter i saken som Bayat har anlagt. De mener vedtaket om avslag på søknad om beskyttelse er riktig og gyldig, Det samme gjelder utvisningsvedtaket. De avviser også hennes påstand om brudd på menneskerettene.

Det er satt av fem dager til behandling av saken i Oslo tingrett.