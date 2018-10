Vedum: Solbergs abortutspill grotesk eksempel på spill

Fem gode triks for å unngå at du forsover deg

Saken oppdateres.

– Det verste i politikken er når sakene kommer helt i bakgrunnen. At standpunkter er til salgs, at dype, etiske spørsmål er noe man kan forhandle bort, sa Vedum da han kom inn på politisk spill i sin tale til Sps landsstyremøte mandag.

– Erna Solbergs (H) utspill om tvillingabort er noe av det mest groteske eksempelet vi har sett på lenge. Det var pinlig, mener Sp-lederen.

LES OGSÅ: Solberg vil forhandle med KrF om endringer i abortloven

Samtidig med at KrF diskuterer hvem partiet skal samarbeide med, åpnet Solberg i forrige uke for å endre abortloven.

– Vi skal ikke løpe rundt på anbudskonkurranse med vår politikk for å tekkes et annet parti, sa Vedum.

KrF-leder Knut Arild Hareide har som kjent rådet sitt parti til å søke regjeringsmakt sammen med Sp og Arbeiderpartiet.

– Jeg tror knapt noen har blitt medlem av Sp fordi de drømmer om at jeg skal bli statsråd, eller en av dere statssekretær, understreket Vedum.

– Partiet er ikke et mål i seg selv, regjeringsansvar er ikke et mål i seg selv, det er kun et middel for å få gjennomsla