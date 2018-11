Naboen sto på låven da han hørte rop om hjelp. Ble skadet da han gikk imellom

To biler i kollisjon i Vanvikan

Det var en nabo tvers over veien for huset der avdøde bodde, som forsøkte å hjelpe 16-åringen. Han var på låven da han hørte rop om hjelp, og ble skadet da han forsøkte å gripe inn, skriver Aftenposten.

Aftenposten har fått bekreftet at 56-åringen fortsatt ligger på Sykehuset Innlandet, der han ble operert for stikkskader.

Han er sterkt preget av det som har skjedd, får Aftenposten bekreftet av en som har snakket med ham.

Var elever på to ulike linjer

Området der drapet skjedde, er et rolig villastrøk som ligger få minutters gange fra Vinstra vidaregåande skule.

Siktede bor på et mindre tettsted noen få kilometer fra Vinstra, men var elev på den samme videregående skolen. Etter det Aftenposten kjenner til, gikk de to på ulike linjer.

Ifølge TV2 fikk politiet inn flere telefoner om hendelsen.

– Jeg trodde først det var to barn som lekesloss, men så skjønte vi hva som skjedde, forteller naboen Wenche Bøe til kanalen.

Vitne sier de har observerte siktede

Aftenposten har også snakket med en venn av avdøde som observerte den siktede 16-åringen i Sundvegen der avdøde bodde, én time før drapet skjedde.

Han hadde forlatt skolen før siste time. Da var jenta fortsatt på skolen.

– Jeg er sikker på at det var siktede. Han oppførte seg ikke unormalt, men plutselig ble han borte, sier 18-åringen som dro fra Sundvegen klokken 15.10.

Politiet fikk de første nødmeldingene klokken 15.54.

12 minutter senere var siktede pågrepet, og ambulansemannskapene forsøkte forgjeves med førstehjelp på jenta.

– Tung og vanskelig dag

En timelang samlingsstund startet i 9-tiden torsdag morgen. Mange elever var gråtkvalt og tydelig preget av drapet som rammet den lille bygda med rundt 2500 innbyggere onsdag ettermiddag.

– Det er en tung og vanskelig dag. Nå våkner veldig mange i vår kommune og tenker på det som har skjedd. Det er nesten uvirkelig, sier ordfører Rune Støstad i Nord-Fron til NRK.

Begge de involverte er fra Vinstra, og ingen av dem er kjent av politiet fra før.

Krisestab

Nord-Fron kommune satte krisestab på skolen allerede onsdag ettermiddag, og torsdag morgen var kriseledelsen samlet igjen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Vi har fortsatt kriseberedskap. Nå har vi gjort opp status sammen med alle fagfolkene våre. Hovedfokuset er å hjelpe familiene som er rammet, sier Støstad til avisen.

Han deltok selv på samlingen for elevene torsdag formiddag.

– Vi legger nå en plan for tiltak, både på kort sikt og fremover i tid. Dette vil påvirke oss i lang tid, sier Støstad.

Han sier det blir planlagt foreldremøter på flere av skolene på Vinstra i tiden som kommer.

Kjenner ikke til noen relasjon

Siktede ble pågrepet utendørs, sa politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt til Aftenposten onsdag kveld.

– Begge er hjemmehørende på Vinstra. Den skadede personen er en voksen mann, sa politiadvokaten.

Det er ikke kjent om jenta og gutten kjente hverandre, utover at de begge var like gamle og elever ved samme skole.

– Politiet har ikke kjennskap til noen relasjon, sier politiadvokat Stine Rigmor Grimstad til Aftenposten.

Den pågrepne har fått oppnevnt advokat Lorentz Stavrum som sin forsvarer.

– Jeg har ikke snakket med vedkommende ennå. Jeg har vært i kontakt med politiet og forstår at det foreløpig er såpass hektisk at jeg må avvente til det er naturlig at jeg får slippe til, sa Stavrum onsdag kveld.

Det var vitner som meldte fra om knivstikkingen. Politiet har sikret seg kniven de mener er drapsvåpenet.

Kriminalteknikere fra Innlandet og Kripos arbeidet på åstedet utover natt til torsdag.

Like før klokken 03 ble den døde jenta kjørt bort i en bil fra et begravelsesbyrå, forbi huset til sin egen familie og naboen som skal ha forsøkt å hindre drapet.