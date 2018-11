Hareide varsler at han går av hvis han taper

Utsolgt i Samfundet på under to minutter

Saken oppdateres.

Under talen i det ekstraordinære landsmøtet varslet Knut Arild Hareide at han trekker seg som partileder dersom han ikke får flertall for å gå i regjering med Ap og Sp.

- Jeg har vært opptatt av at dette ikke skulle handle om meg og min person. Derfor har jeg ikke svart. Nå er delegatene valgt og årsmøtet satt. Det er blitt en debatt om sak, ikke person. Mange har spurt, mange har tvilt på meg. Jeg føler ansvar for å rydde bort all tvil. Det er ikke rett for partiet at jeg leder videre dersom landsmøtet velger en annen kurs enn den jeg har anbefalt så tydelig. Jeg blir med på laget, men det er ikke bra for partiet at jeg blir kaptein på laget som går inn med Frp, sier Hareide i sin avslutning.

Varslet internt

Så reiste hele landsmøtesalen seg og ga partilederen stående applaus etter at han avsluttet sin tale med å stille ultimatum for sitt veivalg.

Han sa at han internt har varslet at han vil gå av som partileder hvis hans råd om å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet taper valget.

Dermed fikk de tre KrF-toppene Geirmund Lykke, Karin Bjørkhaug og Jon Norman Tviberg "viljen" sin da de tidligere i uka sa det var best om KrF-lederen sier fra før voteringen hvis han har planer om å trekke seg.

- Aglen: Kjemper desperat for å vinne

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisen er ikke overrasket over Hareides ultimatum.

- Nei jeg er ikke overrasket, men dette viser at Hareide kjemper desperat for å vinne, sier Aglen.

Hun viser til at Hareide tidlig varslet at lederspørsmålet ikke skulle være en del av debatten.

- Når han likevel truer med å gå av dersom han ikke vinner, så bruker han sitt sterkeste – og siste kort. Det har ligget i kortene at Hareide ikke kan fortsette dersom han taper, men det har en helt annen kraft at han sier dette så tydelig på landsmøtets talerstol, sier Aglen.

Sammen med hemmelig avstemning tror hun dette kan det være det som skal til for å overbevise noen av tvilerne til å stemme rødt.

Avviser kuppforsøk

I en post på Facebook som ble lagt ut idet talen var avsluttet, begrunner Hareide videre beslutningen om å bekrefte sin avgang med blått resultat.

Han avviser forsøk på "kupp".

- Jeg har vært veldig i tvil om det var rett av meg å opplyse om dette i min tale. Jeg vet at jeg kan bli kritisert for å forsøke å stille et slags kabinettspørsmål. Men hvis jeg ikke hadde informert om dette nå ville det vært noen grupper i salen som visste dette, og noen som ikke visste det. Det ville heller ikke vært bra, skriver Hareide - og legger til at han tror spekualsjonene ville fortsatt gjennom hele dagen.

- Ingen avskjedstale

Og fortsetter:

- Jeg ønsker å spille med åpne kort. Jeg kom til slutt frem til at det ryddigste ville være å si det som det er. Men det var så absolutt ingen avskjedstale jeg i dag holdt til landsmøte. Dette landsmøtet er ekstraordinært. For jeg håper flertallet vil følge mitt råd, skriver han.

- Respekt

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad hadde ikke en enkel jobb da han gikk opp på scenen etter sin leder. Men han uttrykte respekt for Hareides valg.

- Jeg har respekt for at Knut Arild sier han ikke kan lede KrF inn i en sentrum-høyre-regjering, men jeg syns det er trist, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad

Han gikk på talerstolen like etter at partileder Knut Arild Hareide hadde gjort det klart at han ikke vil fortsette som partileder dersom han ikke får gjennomslag for sitt råd om å samrbeide med Ap og Sp.

Ropstad argumenterte for at partiet skal gå inn i den borgerlige regjeringen. Han roste imidlertid Hareide for ikke å gjøre veivalgsdiskusjonen til en persondebatt.