Sier nei til Hareides røde KrF

Fakta om viktige hendelser i KrF-prosess om veivalg

* 25. september 2018: KrF-leder Knut Arild Hareide lanserer sin bok «Det som betyr noe». Boken blir tolket som et klart tegn på at Hareide ønsker en ny kurs for partiet og samarbeid med sentrum-venstre.

* 28. september: Hareide råder i en tale til partiets landsstyre KrF til å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men ikke SV.

* Samme dag råder KrFs nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad partiet til først å snakke med dagens regjering.

* 2. oktober: Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan peker på en «tredje vei», nemlig å forbli i opposisjon og beholde Erna Solberg (H) som statsminister.

* 12. oktober: KrFs sentralstyre legger planen for landsmøtet. Den innebærer at samarbeidsspørsmålet skal avgjøres ved hemmelig, skriftlig valg, og at landsmøtet først skal ta stilling til om KrF skal gå i regjering eller ikke.

* 16. oktober: Solberg går kraftig til angrep på Hareide i et intervju med DN.

* 18. oktober: Solberg åpner for å endre abortloven slik KrF ønsker i et intervju med VG.

* 18. oktober: Hareide har varslet sentralstyret om at han går av hvis han ikke får viljen sin, melder NRK.

* 20. oktober: Rogaland holder ekstraordinært fylkesårsmøte og beslutter å sende 15 blå og 1 rød delegat. Valget får kritikk, fordi fylkeslaget går mot partiledelsens anbefaling om å sende en representativ delegasjon til landsmøtet.

* 30. oktober: Etter samtlige fylkesårsmøter viser tallene at 78 KrF-delegater vil til høyre, 83 delegater vil til venstre og 28 vil forbli i opposisjon. I den siste gruppen er det imidlertid 21 blå og 7 røde delegater, noe som gir blå side totalt 99 delegater mot 90 røde.

* 30. oktober: Grøvan utfordrer landsstyrets plan og vil ha en åpen votering om tre likestilte forslag: Å gå til venstre, gå til høyre eller forbli i opposisjon.

* 1. november: KrF holder landsstyremøte for å drøfte gjennomføringen av landsmøtet.

* 2. november: Ekstraordinært landsmøte i KrF for å avgjøre retningsvalget. Som altså ble den blå veien.

