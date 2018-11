Trapper ned etterforskningen av savnet Wikileaks-ansatt

To personbiler involvert i kollisjon på Lade

Saken oppdateres.

Nordland politidistrikt fortsetter etterforskningen og foretar fortløpende vurdering av ressursene som settes av til saken, skriver Avisa Nordland.

Siste sikre observasjon av Kamphuis var i Bodø 20. august. Han skulle ta toget til Trondheim, der han hadde flybillett videre to dager senere.Da forlot han hotell Scandic i Bodø, og politiet tror han tok et lokaltog til Rognan.

Politiet har etterforsket ut fra tre hovedteorier; nemlig at Kamphuis har vært utsatt for en ulykke eller en straffbar handling eller at han selv har valgt å holde seg skjult.

Fortsatt har politiet kunne utelukke noen av disse, opplyser politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt.

En sentral del av etterforskningen knyttes også til at Kamphuis' telefon slo ut på en basestasjon i Vikeså i Rogaland ti dager senere, 30. august.