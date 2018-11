Milliardfregatt sto i fare for å synke

Bil med mor og to barn veltet i Namsos

Her reddes de fra fregatten

Saken oppdateres.

SISTE: Båten er ikke lenger i fare for å synke. Fregatten taues nå vekk fra Stureterminalen og inn til land, sier brannvesenet til NRK.

Tankbåten TS «Sola» og fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte rundt klokken 04.00 torsdag morgen, og åtte personer om bord i fregatten er lettere skadd. 110-sentralen fikk melding om ulykken klokken 04.14.

Tankbåten har 625 000 fat med råolje ombord.

Det skriver Bergens Tidende.

Stenger terminal

Driften ved Stureterminalen blir gradvis stengt på grunn av ulykken. Det melder Equinor på sine sider.

- Personell på Sture som ikke har beredskapsoppgaver blir også evakuert. Nedstenging og evakuering gjennomføres som et føre-var-tiltak, skriver de.

Stureterminalen er en olje- og gassterminal og utskipningshavn for råolje og flytende petroleumsgass (LPG).

Sto i fare for å synke

Det var lenge frykt for at fregatten skulle synke. Den fikk en stor flenge i siden og tok inn mer vann enn de klarte å pumpe ut. Helsepersonell, politi og brannmannskaper er på stedet.

Var tilknyttet Nato-styrke

Obertsløytnant Ivar Moen, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, bekrefter overfor Adresseavisen at fregatten har deltatt i Nato-øvelsen Trident Juncture 2018 som ble avsluttet onsdag.

KNM «Helge Ingstad» startet seilingen sørover fra Norskehavet utenfor Frøya i Trøndelag onsdag morgen. På veien har fregatten vært innom Ulvesundet i Måløy, før det kom inn i skipsleia mot Bergen tidlig torsdag morgen.

Fregatten var tilknyttet Natos stående styrke «SNMG1» i Atlanterhavet, og skal ha operert sammen med denne styrken da sammenstøtet skjedde.

Moen opplyser om at det nå ikke dreier seg om en redningsaksjon lenger.

- Det har gått over til en bergingsaksjon der Forsvaret sender egne kapasiteter for å overta ansvaret for aksjonen.

Lekkasje fra fregatten

– Det er en lekkasje fra fregatten, det har rent ut 10 000 liter med fuel, og vi har satt igang tiltak for akutt forurensning, sier Hartvigsen.

Ingen om bord på tankbåten skal være skadet, skriver politiet i en pressemelding.

- De 23 i tankbåten har alle det bra, sier vaktleder Eirik Walle i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Det skal ikke være vare for at tankbåten synker. Det er heller ikke lekkasjer.

Gikk ut 03.55

Den Malta-registrerte TS «Sola» gikk fra Stureterminalen 03.55 lastet med råolje, ifølge Marine Traffic.

Båten er på 112939 dødbvekttonn, ble bygget i fjor, er 250 meter lang og 44 meter bred.

Oljetankeren hadde Tetney Terminal i England som destinasjon, ifølge Marine Traffic.

Statens Havarikommisjon har besluttet å undersøke kollisjonen. Ifølge havarikommisjonen var det også et tredje fartøy involvert, slepebåten Tenax. Det er foreløpig ikke kommet mer informasjon om denne båtens rolle i ulykken.

Krisetab

Ordfører i Øygarden, Børge Haugetun, ble oppringt om ulykken i 05-tiden. Han satte da krisestab i kommunen.

– Jeg og rådmannen er nå på rådhuset og vi avventer situasjonen. Siden Forsvaret og Equinor er involvert, er det så store organisasjoner at de kan håndtere det meste selv, sier Haugetun i 06.30-tiden.