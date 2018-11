Ektemannen hevder Janne Jemtland truet ham med våpenet før det gikk av

Her kan pasientene oppleve at legevisitten skjer via Skype

Saken oppdateres.

Ektemannen forsøkte å tvinge skytevåpenet ut av hendene til Janne Jemtland ved å brekke armen hennes oppover, da de begge falt bakover, ifølge ektemannens forklaring. Han beskrev en voldsom krangel med kona, Janne Jemtland, som startet på soverommet drapsnatten, og som endte med at de begge sto på trappa utenfor huset i Brumunddal i bare undertøyet.

Janne Jemtland pekte på ham med skytevåpenet hun hadde i nattbordsskuffen og truet med å trekke av, ifølge forklaringen hans. Da han forsøkte å avverge situasjonen, skal de ha falt bakover og skuddet gått av.

– Da sier det pang. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Det er uvirkelig, sa den 47 år gamle tidligere fremmedlegionæren da han innledet si forklaring i Hedmarken tingrett mandag.

Mannen nekter straffskyld for forsettlig drap, fordi han mener dødelige skuddet – som traff Jemtland i midt i pannen – ble avfyrt ved et uhell. Han vedgår at han fjernet liket av kona istedenfor å varsle politiet og helsevesenet.

– Jeg satte meg ned og tenkte «hva faen skjer nå». Jeg var i sjokk og tenkte at jeg måtte få Janne bort, sa han.

Den 47 år gamle mannen er tiltalt for å ha skutt den 36 år gamle kona i hodet med en pistol, etter en fest på hjemstedet Brumunddal natt til 29. desember i fjor. Etter først å ha meldt kona savnet, forklarte han seg gjennom ni avhør etter at han ble siktet for drap om skuddhendelsen, dumpingen av liket og sine bevegelser i tida etter skuddene.

Det var disse opplysningene som bidro til at politiet fant liket i Glomma, under en bru i Våler kommune rundt åtte mil fra parets bolig i Brumunddal. Da snøen gikk, påviste han også drapsvåpenet i turområdet Vangsåsen i Hamar.

40 vitner er varslet ført for retten i saken. Etter at den tiltalte har avgitt sin forklaring blir Janne Jemtlands to sønner påtalemyndighetens første vitner i drapssaken. På grunn av sønnenes unge alder vil forklaringene deres bli spilt av som video, ifølge bevisoppgaven.