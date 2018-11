KNM «Helge Ingstad» ligger nesten under vann

Bedre sent enn aldri for trehusene i Levanger

Saken oppdateres.

– Klokken 06.17 fikk vi melding fra Kystverkets innsatsleder om at flere vaiere har røket, og at skipet har sunket ned og lenger ut i vannet, sier kommunikasjonsrådgiver Pål Are Lilleheim i Kystverket til BT.

Har nesten sunket

Det var VG som først meldte at flere vaiere har røket. Vaierne var festet til stålstag som er sprengt ned i fjellet.

– Vi har fått melding om at det nå kun er radartårnet og litt av hekken som stikker opp av vannet, sier Lilleheim.

Med en rekke journalister til stede forklarte representanter for Forsvaret mandag hvordan KNM «Helge Ingstad» nå lå helt stabilt.

På det tidspunktet var vraket festet til land med ni vaiere, og mannskapet holdt på å feste vaier nummer ti.

Bare timer senere røk altså flere av dem.

Forsvaret har kalt inn til pressekonferanse klokken 11.

– Det har vært en utvikling utover natten. Det vil bli orientert om dette på pressekonferansen på Haakonsvern, sier presseoffiser Thomas Gjesdal til BT.

Overvåket med laser

Forsvaret vil foreløpig ikke gi noe mer informasjon om hva som har skjedd med skipet i natt.

Mandag forklarte Håvard Mathisen fra Forsvarsmateriell hvordan vraket ble overvåket med lasermåler for å følge med på bevegelsene i skroget.

– Skipet har ligget stabilt siden torsdag ettermiddag, sa han da. Ifølge Mathisen beveget vraket seg med tidevannet, men lå ellers fullstendig stabilt.

Forsvarsmateriell har siden skipsulykken jobbet på spreng for å hindre at fregatten skulle skli av grunnen den ligger på. Like utenfor land er sjødybden 35–40 meter. Frykten har vært at skipet skulle skli av grunnen og synke fullstendig.

– Vi avventer tilbakemelding fra Sjøforsvaret for hvordan de planlegger å følge opp den endrede situasjonen, skriver Kystverket i en pressemelding.

De legger til at det fortsatt kommer tidvise lekkasjer fra havaristen, men ikke mer enn tidligere. Totalt er det samlet opp 13 kubikkmeter med diesel.