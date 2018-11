Lockout i sykepleierstreiken

Bygget ut for 50 mill. for å gi frokost til flere

– Vi har fått beskjed om at de vil gjennomføre lockout og at vi vil få det formelle brevet om det mellom klokken 8 og 11i dag, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, til VG

Sykepleierforbundet har tatt ut 56 sykepleiere av rundt 500 i streiken som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere 65 bedrifter.

Ifølge en oversikt fra NHO vil følgende steder i Trøndelag bli omfattet av lockouten:

Vår Frues Menighets aldersboliger

Amathea Trøndelag

Hveita dagsenter

Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS

- Kan ikke få spesialbehandling

NHO varslet tirsdag at de vurderte en lockout.

– Når noen få medlemsbedrifter må ta belastningen på vegne av alle, må vi finne en løsning som redder både bedriftene og arbeidsplassene, sa fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid onsdag.

Almlid påpeker at kravene fra NSF utfordrer sentrale prinsipper i den norske modellen for lønnsdannelse.

– Lønnsoppgjøret på våren skal være førende for alle. Da kan vi ikke la Sykepleierforbundet kreve at en gruppe på 500 ansatte skal få spesialbehandling, når vi har blitt enige i et samlet lønnsoppgjør for en halv million ansatte. Det vil utfordre hele systemet for lønnsdannelse i Norge, sa NHO-sjefen.

Sterke reaksjoner

Sykepleierforbundet reagerte sterkt på utspillet fra NHO-lederen.

– Det er svært alvorlig hvis et slikt maktmiddel tas i bruk for å stoppe en rettferdig lønnskamp for de lavest lønnede sykepleierne i bransjen. Dette er en fallitterklæring fra NHO, uttalte forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.