NHO vil ha slutt på sykepleierstreiken, varsler lockout

Saken oppdateres.

Ifølge en oversikt fra NHO vil følgende steder i Trøndelag bli omfattet av lockouten:

Vår Frues Menighets aldersboliger

Amathea Trøndelag

Hveita dagsenter

Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS

Det betyr at samtlige av de 500 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke får gå på jobben på tirsdag. Hittil er 56 sykepleiere tatt ut i streiken, som har vart siden 25. oktober.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, sier til NTB at hun håper lockouten vil bidra til å få slutt på streiken.

– Sykepleierforbundet har stilt noen krav som de vet at vi ikke vil greie å innfri, blant annet at vi skal kopiere kommunenes tariffsystem og deres garantisatser, sier hun.

Kaltenborn mener at NHO allerede har strukket seg langt for å få til en løsning og viser til at NHO, LO og YS ble ferdige med et samordnet lønnsoppgjør i vår.

– Vi kan ikke åpne det oppgjøret nå. Det har vi ikke anledning til, hevder hun.

– Tar ikke hensyn

Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By mener at NHO med dette viser at de ikke tar hensyn til liv og helse.

– Dette er dramatisk, og alvorlig. For første gang i historien er det varslet lockout i helsesektoren. Vi har hatt en lovlig streik gående i tre uker og har ikke mottatt en eneste dispensasjonssøknad. Vi vet at det er virksomheter som har sendt inn søknader om dispensasjon til NHO, men det er stoppet der og er ikke gått videre til oss, sier By til NTB.

Hun peker på at det er 55 sykepleiere ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner som har gått ut i streik. Flere av disse ligger mellom 30.000 og 100.000 kroner under minstelønnen i kommunal sektor, og det er kravet om en minstelønn på nivå med kommunal sektor også i private helseforetak som er bakgrunnen for konfliketn.

By mener at Sykepleierforbundets uttak tar hensyn til pasientene og peker på at Statens Helsetilsyn har våket over konflikten i tre uker, uten å finne et eneste tilfelle der liv og helse er satt i fare.

– Konkurs

Kaltenborn sier på sin side at flere private og ideelle helsebedrifter er i ferd med å gå konkurs på grunn av streiken, deriblant rehabiliteringssenteret Godthaab i Lommedalen i Bærum.

– Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet nå, sier hun.

By parerer dette med å vise til at Sykepleierforbundet ikke har innsikt i de enkelte institusjonenes økonomiske tilstand.

– Vårt ansvar er å ta ut en forsvarlig streik ut i fra der vi har medlemmer som er ansatt. Den økonomiske likvditeten til hver enkelt bedrift er ikke vårt ansvar, sier hun.

Tvungen lønnsnemnd

Arbeidstakerorganisasjonen Parat hevder NHO styrer mot tvungen lønnsnemnd for å få en slutt på konflikten. De har bedt NHO om å trekke lockoutvarselet.

– Dette er en overdreven reaksjon på en lovlig arbeidskonflikt, hvor det allerede er tatt behørig hensyn til liv og helse, heter det i en uttalelse. Også Delta, Legeforeningen og LO samt flere politiske partier er blant de som har kritisert avgjørelsen.

– Det er det opp til myndighetene å bestemme, sier Kaltenborn om muligheten for en tvungen lønnsnemnds..

– Hvordan vil dere sørge for å ivareta liv og helse under lockouten?

– Vi har hatt tett kontakt med helseinstitusjonene hele veien. Nå er det opp til dem å vurdere sin ressurssituasjon og hvordan de kan organisere sin virksomhet under lockouten, sier NHO-direktøren.

Følger konflikten

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun følger konflikten nøye.

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den. Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier Hauglie til NTB.

Hun understreker at det er Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som Sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for.

Siden varselet om lockout ikke trer i kraft før tirsdag 20. november, har partene fortsatt mulighet til å bli enige.