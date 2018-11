Ropstad: – Jeg har god samvittighet

Slik jobber arrangøren for å forhindre juks under sjakk-VM

Saken oppdateres.

– Jeg har veldig god samvittighet for det jeg har gjort. Jeg har prøvd å informere partilederen så godt jeg kan, hele veien. Jeg har sikkert ikke gjort alt rett de siste ukene. Men jeg er veldig stolt over det jeg har gjort, og det partiet har gjort, sier Ropstad.

- Var tydelige

KrF-nestlederen avviser at han endret strategi etter samtaler med Høyre underveis i KrFs interne veivalgsprosess.

– På ingen måte. Vi har vært veldig tydelige på hva som har vært viktig for KrF hele veien. Vi har et landsstyremøte som trakk hovedlinjene for hva som var viktig for KrF, sier han.

VG skriver mandag at Ropstad begynte å bruke argumentet om at det ville være mulig å endre abortloven dersom man gikk inn i et samarbeid med dagens regjering, etter et hemmelig møte med statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen 11. oktober.

- Ingen dramatikk

– Gitt den situasjonen partiet var i, hadde Olaug Bollestad og jeg et ønske om å diskutere den situasjonen partiet kunne komme i hvis vi vant fram, sier Ropstad.

– Partilederen var veldig godt informert. Han ba oss ta et møte. Det er ingen dramatikk i det, sier KrF-nestlederen.

Noe Hareide selv bekrefter:

– Jeg var godt kjent med at Ropstad skulle ha det møtet. Jeg syns det var flott at han informerte meg. Men så har vi vært uenige om det abortutspillet og at det ble startet regjeringsforhandlinger før vi hadde tatt vårt veivalg. Jeg har tillit til Ropstad, og vi har snakket godt med hverandre underveis i prosessen, sier Hareide etter et møte i KrFs stortingsgruppe mandag.

- Nytt landsstyremøte

Etter avsløringen til VG ber sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug i KrF om et nytt landsstyremøte. Hun mener grunnlaget for landsmøtets vedtak er svekket.

- Dette er veldig dårlig lesing en mandag morgen. Er det som står i VG i hovedsak riktig, svekker det hele grunnlaget for vedtaket som ble gjort. Det bildet som tegnes her er et annet enn det vi er gjort kjent med fra før. Jeg tar høyde for at virkeligheten ser annerledes ut fra ulikt ståsted, men saken i VG virker veldig godt dokumentert, sier hun til Adresseavisen.

