Mann tiltalt for overgrep mot rundt 300 gutter

Saken oppdateres.

Omfanget av overgrepene mannen er tiltalt for, gjør at politiet omtaler saken som Norges hittil mest omfattende overgrepssak. Selve tiltalen er på hele 81 sider.

Øst politidistrikt har etterforsket saken i flere år og har nå tiltalt mannen for seksuelle overgrep mot rundt 300 unge gutter. De fornærmede er fra alle deler av Norge samt fra andre nordiske land og i alderen 10 til 18 år.

I tillegg har politiet gitt en straffereaksjon for overgrep mot ytterligere 160 gutter i form av en såkalt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse. Det betyr at skyld er fastslått, men at tilleggsstraffen er såpass lav at man ikke velger å ta med disse postene i tiltalen.

Startet med internett

Tiltalen gjelder i all hovedsak overgrep som har funnet sted via internett, men det er også flere av guttene som har møtt tiltalte fysisk. Ved disse tilfellene skal det også ha blitt utført seksuelle handlinger, og ifølge tiltalen er noe av dette også filmet.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden 2016 mens politiet har foretatt en omfattende etterforskning. Det er beslaglagt store mengder med chattefiler, filmer og bilder som har vært svært tidkrevende å gjennomgå.

I tillegg har identifisering av de fornærmede i saken vært arbeidskrevende, opplyser statsadvokat Guro Hansson Bull i en pressemelding.

Utga seg som jente

Gjennom å utgi seg for å være en jente på nettet i ulike sosiale medier skal mannen ha klart å skaffe seg guttenes tillit. Etter hvert skal guttene ha blitt overtalt til å sende fra seg nakenbilder og videoer til romerikingen, skriver Romerikes Blad.

Hvis ofrene har nektet å delta i handlingene, har de blitt truet med at 26-åringen ville spre materialet som han hadde fått av guttene videre på nettet. Mannen er derfor i flere av tiltalepunktene tiltalt for både voldtekt og grov voldtekt

– Erkjenner de faktiske forhold

En av mannens advokater, Gunhild Lærum, sier til avisen at mannen har erkjent de faktiske forholdene fra dag én, men at han foreløpig ikke har tatt stilling til om han erkjenner straffskyld etter tiltalen.

– Når det gjelder spørsmålet om straffskyld, gjenstår det å gå igjennom de mest alvorlige tiltalepunktene som går på voldtekt, sier Lærum. Hun legger til at mannen tar saken svært tungt.

Hun opplyser også at mannen er utredet av eksperter og funnet strafferettslig tilregnelig.

Hans andre forsvarer, advokat Gard A. Lier, sier at mannen ikke anser seg som pedofil siden han mener at han ikke målrettet har gått etter mindreårige.

Saken er berammet ved Nedre Romerike tingrett fra 22. januar 2019. Foreløpig tidsanslag for varigheten av hovedforhandlingen er til og med september 2019.