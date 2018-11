Solberg: KrF-nestlederne tok initiativ til møte

Saken oppdateres.

– Det var det nestlederne i KrF som tok initiativ til, og det var klarert med ledere. Mer hemmelig var det ikke, sier hun til VG om møtet tirsdag.

Avisen skrev dagen før at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad først begynte å argumentere med abortloven etter et møte med Solberg og resten av Høyres ledelse 11. oktober.

Høyre-leder Solberg ønsker ikke å si noe om hva som var tema for samtalen, utover at det var et initiativ fra dem i KrF som ville slåss for en borgerlig regjering.

På spørsmål om hun har blandet seg inn i en intern prosess, er svaret fra Solberg:

– Hvilken regjering som er i Norge, er vel ingen intern prosess i KrF.

Men møtet mellom KrF-toppene og Høyres ledelse har ført til sterke reaksjoner i Kristelig Folkeparti. Flere sentrale politikere i partiet krever å få vite mer om kontakten med Høyre underveis i veivalgsprosessen.

Karin Bjørkhaug gikk mandag ut og krevde et ekstraordinært landsstyremøte etter et VG-oppslag som ryster KrF.

Et forslag om å stille regjeringsforhandlingene i bero på grunn av situasjonen i partiet, fikk imidlertid ikke tilslutning da KrFs landsstyre behandlet saken mandag kveld.