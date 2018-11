Tror Janne Jemtland kunne blitt liggende lenge uten å bli funnet

Her fester regjeringspartiene på eksklusiv takterrasse – vil ikke fortelle hvem som tok regningen

Lager ny terrorplan for Spektrum

«Tidenes cupfinalelåt» ble skrevet under ei trapp på Melhus

18-åring meldte seg for politiet etter knivstikking i Oslo

«Tidenes cupfinalelåt» ble skrevet under ei trapp på Melhus

Saken oppdateres.

Den tekniske etterforskningen etter at Janne Jemtland forsvant, var omfattende. Det ble funnet tallrike blodspor som stammet fra den savnede tobarnsmoren rundt på eiendommen der familien bodde i Brumunddal, i to biler ektemannen hadde kjørt og på flere funnsteder.

Den savnede kvinnen fant de imidlertid ikke før ektemannen ble pågrepet og i avhør den 12. januar anga omtrent hvor han hadde dumpet liket.

LES OGSÅ: Venninnen sa Janne Jemtland ville skilles

Midt ute på Eid bru over Glomma i Våler, 85 kilometer fra hjemstedet, gjorde etterforskerne funn av blod. I vannet under, på 2,5 meters dyp, lå den døde kvinnen. Hun var blitt kastet i vannet med et 38 kilos tungt lastebilbatteri festet til kroppen og hadde ikke blitt flyttet av den sterke strømmen i elva.

– Hvis det ikke var blitt påvist hvor dette stedet var, når ville hun i så fall kunne blitt funnet? spurte aktor Iris Storås.

– Jeg ville anta at hun kanskje ikke ville blitt funnet på lang, lang tid, sa politioverbetjent Audun Kolstad.

– Hun hadde blitt værende der, spurte statsadvokaten videre.

– Ja.

LES OGSÅ: Tror aldri han får vite hele sannheten om sin søsters død