Hele staten må spare – unntatt stortingsgruppene

Saken oppdateres.

Mens statlige etater hvert år blir pålagt ostehøvelkutt for å få ned kostnadene, skjermer stortingspolitikerne seg selv, skriver Aftenposten. For 2019 er det foreslått å øke overføringene til stortingsgruppene med 11 millioner kroner til 197 millioner, en økning på 5,9 prosent.

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) skriver i en epost at ordningen for gruppetilskuddene sist ble endret for seks år siden, og at overføringene deretter er justert opp basert på lønns- og prisstigning. Hun sier tilskuddene skal «sikre støtte til det parlamentariske arbeidet».

«Den parlamentariske aktiviteten har vært svært høy de siste fem årene, blant annet med rekord i antall spørsmål til regjeringen og i antall behandlede representantforslag. Det betyr at partiene med de samme ressursene gjør mer politisk arbeid i Stortinget», skriver Trøen.

Parallelt med dette må altså statlige etater spare 0,7 prosent i år og 0,5 prosent til neste år gjennom såkalte ostehøvelkutt. Ifølge finansminister Siv Jensen (Frp) skal disse kuttene gi årlige innsparinger på 1,7 milliarder kroner, som kan brukes på «mer prioriterte formål».