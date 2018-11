- Helt spinnvill og absurd påstand som setter våre liv i fare

- Sterk mistanke om at brannen er påsatt

Saken oppdateres.

Det var tirsdag kveld Israels offentlige kringkaster, Kann News, sendte et innslag der det blir hevdet at Irans etterretningstjeneste forøkte å rekruttere Per Sandberg.

Det var TV2 som første omtalte saken.

- Jeg ble kontaktet av min bror som bor i Israel tirsdag kveld. Han fortalte at vi rullet over skjermen. Påstandene er helt spinnville og absurde. Og farlige. Dette setter både mitt og Baharehs liv i fare. Om det ikke har vært alvorlig før, så er det alvor nå, sier en opprørt Per Sandberg til Adresseavisen.

I innslaget, som ble sendt på stasjonen som er Israels motstykke til NRK, er det iransk aktivitet i Skandinavia som er tema.

שירותי המודיעין של איראן ניסו לגייס את שר הדגה של נורבגיה כחלק מפעילות רחבת היקף שלהם בסקנדינביה. בכירים בישראל אישרו: אותם אנשי מודיעין איראנים שפעלו בדנמרק - הם אלו שניסו לגייס גם את השר הנורבגי@gilicohen10 עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/Ub5ea1dThi — כאן חדשות (@kann_news) November 20, 2018

«Irans etterretningstjeneste forsøkte å rekruttere Norges fiskeriminister (Per Sandberg, red. anm) som en del av deres omfattende skandinaviske aktiviteter», melder stasjonen.

Påstanden skal komme fra en høytstående israelsk tjenestemann, men han er ikke navngitt.

Rekrutteringen av Sandberg kobles til arrestasjonene en iransk etterretningsoffiser i Danmark i forrige måned.

TV-kanalens innslag viser stillbilder og videoopptak av Per Sandberg. Bilder av den angivelig iranske agenten basert i Danmark vises også.

I innslaget slår man fast at det er etterretningsoffiserene som opererte i Danmark som forsøkte å rekruttere Sandberg.

Også i Iran

Sandberg legger ikke skjul på at han er svært opprørt over påstandene.

De samme påstandene ble også sendt i et iransk fjernsynsprogram for tre uker siden, ifølge Sandberg.

- Noen har en agenda. Dette er storpolitikk, der forholdet mellom Iran, Israel, USA og mujahedin er ingredienser, sier Sandberg.

Han tror selv innslagene skyldes at noen har en agenda mot ham - og at dette kommer på bakgrunn av noe han og hans norsk-iranske kjærest Bahareh Letnes skrev i boken sin «Fremmede makter har flyttet inn – politisk drap og justismord».

I boken skriver Sandberg om Mujahedin, som er betegnelse på den væpnede islamske motstandsbevegelsen i Afghanistan.

Kontak med PST

Sandberg sier til Adresseavisen at han nå har kontaktet den israelske ambassaden. Han har også varslet regjeringsapparatet via sin partileder Siv Jensen.

- Jeg har hatt kontakt med PST også etter at vi ble klarert ut i første runde. Nå vil jeg ta kontakt med dem igjen, sier Sandberg.