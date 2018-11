Russland: – Påstander om GPS-sabotasje er absurde

Solid fremgang for Ap – KrF under sperregrensen i ny måling

Saken oppdateres.

Allerede forrige uke avviste president Vladimir Putins talsmann at russerne sto bak forstyrrelser i GPS-signalene under NATO-øvelsen Trident Juncture, slik Forsvarsdepartementet her hjemme har konkludert.

Torsdag gikk talspersonen til det russiske utenriksdepartementet et skritt lenger da hun holdt sin ukentlige pressekonferanse, skriver Barents Observer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har nok en gang beskyldt Russland for visse «forstyrrelser» i GPS-signalene, noe som påstås å ha skapt utfordringer for sivil luftfart i Nord-Norge, sa Maria Zakharova. Hun understreket at dette var «absurde historier» og sa vestlige politikere har fått for vane å skylde på Russland for «alle mulige slags hendelser».

Zakharova gjorde det også klart at Norge trolig har diktet opp beskyldningene for å «fjerne oppmerksomheten fra skandalen med landets nyeste fregatt, Helge Ingstad».

Også Finland har krevd svar fra Russland etter GPS-forstyrrelsene.

– De kom fra Russland, og vi reagerer deretter. Dette er en alvorlig sak, og forstyrrelsene påvirker den sivile lufttrafikken. Vi skal ikke tone det ned, sa utenriksminister Timo Soini til avisen Helsingin Sanomat sist fredag. Han hadde da bedt om et møte med Russlands ambassadør til Finland for å snakke om hendelsen.