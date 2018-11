Fritidsbåt kolliderte med kystvaktskip

Trondsen om vinnerkulturen i RBK: – Det er det som må til for å bli seriemester

Saken oppdateres.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 16.09 søndag ettermiddag, skriver Bergens Tidende.

To personer havnet i sjøen som følge av kollisjonen.

Sør for «Helge Ingstad»-havariet

Politiet meldte først at ulykken skjedde i forbindelse med vakthold av havaristen, men opplyser senere at ulykken skal ha skjedd lenger sør for der «Helge Ingstad» ligger.

– Ulykken skjedde noen nautiske mil lenger sør, omtrent midt mellom Sturetermanlen og Ågotnes, sier Dag Olav Sætre ved Vest politidistrikt.

To havnet i sjøen

De to personene som havnet i sjøen ble tatt om bord i «Olav Trygvasson» der de fikk helsehjelp om bord, ifølge politiet.

– Båten er på vei til CCB basen på Ågotnes der de skal møte politi og ambulanse, opplyser politiet.

Ingen skal være alvorlig skadd som følge av ulykken.

Bergingsarbeidet av havaristen «Helge Ingstad» har blitt ledet av KNM «Olav Trygvasson».