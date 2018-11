Janne Jemtlands sønner vil ha sannheten fram i retten

Saken oppdateres.

– De levde lenge under falske forhåpninger om at moren skulle komme tilbake. Det som har vært veldig viktig i forbindelse med rettssaken, har vært å forklare at det er som kommer fram nå, er ekte og sant. At man ikke jukser i en så alvorlig sak, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen til NTB.

Begge guttene er for små til å vitne eller være til stede i domstolen under rettsoppgjøret mot faren i Hedmarken tingrett. De har likevel blitt holdt løpende orientert.

Tirsdag holdes avslutningsprosedyrene.

Da vil aktor Iris Storås be retten finne den 47 år gamle tobarnsfaren skyldig i å ha drept guttenes mor.

– Prosedyrene blir ikke noe lettere de heller, men guttene er hele tiden realitetsorientert, legger bistandsadvokaten til.

Belastende

Faren nekter straffskyld og hevder det som skjedde om natta 29. desember i fjor, var en ulykke og at Janne Jemtland selv holdt i pistolen som gikk av rett mot pannen hennes. Han har imidlertid erkjent at han skjulte liket etterpå ved å kaste det i Glomma, langt fra hjemstedet i Brumunddal.

I to uker spilte han et spill hvor han mange ganger ringte og sendte meldinger til Janne Jemtlands forsvunne telefon og sa til guttene at moren sikkert snart kom tilbake.

– Rettssaken har vært en veldig belastende sak for barna. De har i fosterhjemmet hvor de bor nå, hver dag tatt for seg det som har kommet fram i retten, slik at de sammen kan bearbeide dette, sier bistandsadvokaten.

– Skjerpende

Den tiltalte faren har flere ganger bedt om at deler av rettssaken etter drapet på Janne Jemtland skulle føres bak lukkede dører. Særlig forklaringene til de to sønnene på 10 og 14 år mente han burde gå uten allmennhetens innsyn. Guttenes bistandsadvokat har uttalt at hun ofte ber retten lukke dørene, men at det i denne saken har vært nødvendig for alle å få høre hvordan faren løy for sønnene.

– Det er så skjerpende, tenker jeg. De merbelastningene som tiltalte har påført barna i form av sin opptreden. Hver dag har han skapt skuffelse ved å late som om mor var der, men så var hun visst ikke det likevel, sier Reiestad Hansen.

Det skulle gå to uker fra Janne Jemtland forsvant og til ektemannen ble pågrepet 12. januar. I løpet av hele denne tiden skapte han stadige forventninger om at mamma skulle komme tilbake til familien. Hedmarken tingrett har fått se videoavhør av begge guttene som beskriver hvordan de skjønte faren deres hadde løyet da han ble siktet for å ha drept moren og at han visste hvor liket hennes lå dumpet.

Måtte velge

Mens storebroren var hjemme natta da dramaet mellom foreldrene utspant seg, var minstemann borte hos en onkel og kom hjem dagen etter. Da fortalte storebroren at han trodde faren hadde tatt livet av moren deres.

–Jeg tenkte at en av dem løy. Storebror sa at han ikke var helt sikker. Pappa var jo der, så da måtte jo han si det som var helt riktig, sa tiåringen i avhøret som bli vist for retten.

– Det er nok vanskelig å ta dette inn over seg, spesielt for den yngste av guttene. De er jo glade i faren sin også, og begge to har vært preget av selvbebreidelse, den kan komme veldig fort for barn, sier bistandsadvokaten som vil legge ned krav om erstatning på vegne av de to guttene.