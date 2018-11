Har du en slik radio hjemme? Den kan være brannfarlig

To personer pågrepet etter et bingoran i Raufoss

Saken oppdateres.

Arbeidet med å tilbakekalle radioene startet for tre år siden, men fortsatt i 2018 har det vært gjennomsnittlig to branner i måneden knyttet til denne radioen, skriver Pinell i en pressemelding.

- Nå nærmer det seg jul og vi frykter at noen skal reise fra en radio som burde vært sendt tilbake til oss. Vi frykter at den vil ta fyr og at brannen vil spre seg, sier Ole Morten Skymoen, daglig leder for Pinell i pressemeldingen.

Tilbakekallingen gjelder radioer solgt i tidsrommet mai 2013 til og med august 2015. Alle radioer av typen Pinell GO og Pinell GO+ som ikke har klistremerket «Battery 2016» på undersiden er potensielt livsfarlige.

Grunnen til tilbakekallingen er en feil i batteriet som kan forårsake overoppheting og mulig brann. Pinell har så langt byttet batteri på 45 000 radioer, men det er fortsatt cirka 5 000 radioer som har det gamle batteriet.

- Vi oppfordrer alle til å informere og sjekke at venner og familie har fått med seg alvoret. Dobbeltsjekk med besteforeldre, tanter og onkler, råder brannmester Harald Nordnes i Vestfold Interkommunale Brannvesen i pressemeldingen.

Dersom du har Pinell GO/GO + eller oppdager at noen du kjenner har den og kjøpte den i tidsrommet mai 2013 til og med august 2015, trekk ut kontakten og sørg for at ingen bruker den. Følg anvisningene på www.pinell.no og send den til Pinell for å bytte batteri.