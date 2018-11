Ikea trekker uttrekkbart spisebord fra markedet

Skal representere Norge i «OL»: – Det kom som et sjokk på meg

Saken oppdateres.

– Det er en risiko for at tilleggsplaten løsner fra skinnene, noe som kan føre til at platen faller av, opplyser Ikea i en pressemelding.

Møbelkjeden har mottatt rapporter fra flere kunder om at tilleggsplaten i det uttrekkbare bordet Glivarp frostet hvit har løsnet og falt av.

– Sikkerheten til kundene våre har høyeste prioritet, og derfor tilbakekaller vi det berørte partiet som et forebyggende tiltak, skriver selskapet videre.

I meldingen om tilbakekallelse opplyses det at det er solgt 357 slike bord i Norge. Ikea lover full refusjon og vil ikke kreve kjøpsbevis for dem som returnerer slike bord.