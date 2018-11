Havarikommisjonen: Har funnet sikkerhetskritisk funn på Helge Ingstad

Saken oppdateres.

Som et ledd i Havarikommisjonens arbeid med å kartlegge forliset av KNM Helge Ingstad er det også gjort funn av det som omtales som en sikkerhetskritisk feil ved selve konstruksjonen av fregatten.

Feilen går ut på at skipet ble fylt med mer vann enn det skulle, sett hen på skipets vanntette seksjoner.

- Ulykken i Øygarden er for mange helt uforståelig , og har vekket mange spørsmål om hvordan dette i det hele tatt kunne skje, sier direktør William J. Bertheussen i Havarikommisjonen.

Lysforvirring

I rapporten kommer det fram at det var forvirring knyttet til lysene på tanskipet Sola TS og lysene på Stureterminalen i bakgrunnen.

- På avstand vil det ha vært vanskelig å skille mellom lysene fra skipet og lysene fra terminalen. Det var heller ingen bevegelse i lysene ettersom tankskipet fortsatt lå til kai. Begge disse faktorene har etter all sannsynlighet bidratt til at besetningen på KNM Helge Ingstad tidlig fikk inntrykk av at lysene tilhørte et stasjonært objekt, skriver kommisjonen i rapporten.

Direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport under pressekonferanse om fregattulykken fredag. Der ble det lagt frem en foreløpig rapport om kollisjonen som førte til at Helge Ingstad sank.

Evakuerte

Fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte natt til 8. november utenfor Bergen.

Tankbåten fikk en liten bulk i baugen. Fregatten KNM Helge Ingstad fikk revet opp 45 meter av skutesiden, mistet styringen og ble satt på grunn fjæresteinene like nord for den store oljeterminalen på Sture.

Mannskapet på 137 måtte evakuere under svært dramatiske omstendigheter.

Bergingsarbeidet ble onsdag stanset på grunn av uvær. Det meste av prestisjefregatten til over fire milliarder kroner må etter alt å dømme ansees som tapt.

