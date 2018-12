Plasserte baby rett ved siden av usikret last – mor mistet lappen på stedet

Saken oppdateres.

Lørdag for halvannen uke siden la en politipatrulje fra trafikkorpset merke til en liten bil med åpen bakluke ved Smestad-krysset. Bilens bagasjerom var fullt av søppel og skrot som skulle kastes på gjenbruksstasjonen på Smestad, skriver Aftenposten.

Da politiet stoppet bilen, kom den største overraskelsen: I baksetet satt parets baby på under ett år. Babyen satt i godkjent barnestol som var riktig plassert, men lasten rundt babyen var usikret.

Ifølge politiet satt faren til babyen i forsetet og holdt i to store plater som var plassert rett ved siden av babyen. Den ene platen var trolig en gammel kjøkkenbenk.

– En påkjørsel bakfra kunne skjøvet platen kraftig og dermed påført barnet store skader. Vi må huske at påkjørsel bakfra er den vanligste ulykkestypen i Oslo, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Det var barnets mor som kjørte bilen. Hun mistet førerkortet på stedet. Hun er nå anmeldt for brudd på veitrafikkloven fordi politiet mener at hun kjørte med usikret last. Selv mente paret, ifølge politiet, at lasten var tilstrekkelig sikret.

– Foreldrene var ikke enige med oss, men det holder ikke at en passasjer holder på så store gjenstander som stikker ut av bilen. Her skulle de ha brukt stropper eller annet sikringsutstyr, konstaterer Grønli.

Han reagerer også på at paret kjørte med et lite barn med åpen bakluke.

– På denne tiden av året er det mye luftforurensning. Å utsette sitt barn for støv og eksos på denne måten er ikke en særlig god løsning, sier Grønli.

Etter at moren mistet lappen, hjalp politiet paret med å dele platene slik at alt fikk plass i bilen uten at bakluken måtte være åpen. Da kjørte faren bilen videre til gjenbruksstasjonen, mens mor og baby ventet ved Smestad-krysset.

Adressa.no har mottatt mange tips og bilder av usikret, farlig eller merkelig last på midtnorske veier. Send dine tips til webred@adresseavisen.no og les et utvalg av tidligere artikler her:

LES OGSÅ: - De kommer seilende, de er livsfarlige

LES OGSÅ: Vegvesenet ville ikke anbefalt denne fraktemetoden av elbilen

LES MER: Kari kjørte bak denne bilen i flere kilometer

LES MER: Dette polske vogntoget ga inspektørene hakeslepp

LES MER: Dette vogntoget hadde tre tonn for mye last på høyre side

LES MER: Stoppet bremseløst vogntog på 40 tonn i Verdal

LES MER: - Dum og dummere

LES MER: - Dette er livsfarlig

LES MER: Sjekk det lastestativet!

LES MER: - Vi fikk hakeslepp

LES MER: Hoppekonge på veien

LES MER: Hoppet over noen trafikkregler

LES MER: «Er det mulig?»

LES MER: Statens vegvesens skrekkbilder

LES MER: - Rett og slett hårreisende

LES MER: Drivende galskap

LES MER: Lettvint blir livsfarlig

LES MER: Hårball på tur

LES MER: Hadde sofa, madrass, vaskemaskin, dyne og Kunnskapsforlagets Store Verdensatlas på taket

LES MER: Kjørte lastebil med lastebil på planet

LES MER: Tok flaggstanga på taket

LES MER: - Fryktet at sekkene skulle fly av