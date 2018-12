Mann hevder Orderud- sokken var hans

Røde tall truer langrennsverdenen: – Det hjelper ikke at Norge har et kjempestort budsjett hvis sporten ikke overlever

Den 76 år gamle mannen har først nå meldt ifra til privatetterforsker Tore Sandberg som arbeider med gjenopptakelsessaken til Per og Veronica Orderud. Sokken ble i sin tid funnet på bakken utenfor kårboligen på Orderud gård der trippeldrapet fant sted i mai 1999. Hvem som brukte sokken og hvordan den hadde havnet der er aldri blitt endelig belyst.

- Strikket av bestemor

Til Dagbladet forteller nå mannen fra Romerike, anonymt, men på filmopptak, at sokken ble strikket av bestemoren hans. Men sokkene var for små, så han ga dem bort til lillebroren hans som var narkoman.

Lillebroren kjente Kristin Kirkemo, en av de fire som ble dømt for medvirking. Da sokken i 1999 kom på forsiden av VG, tok han kontakt med broren og spurte om det ikke var bestemorens sokk som ble vist fram på TV, sier han.

Broren svarte ifølge mannen at han hadde gitt sokkene videre til Kristin Kirkemo.

Vil ikke kommentere

Kristin Kirkemos advokat, Tor Kjærvik, vil ikke kommentere saken.

– Kristin har tatt et valg om å se fremover og legge saken bak seg. Det har også blant annet ført til at hun bevisst ikke har sett TV-serien om trippeldrapet. Det er for øvrig ikke noe nytt at personer linker raggsokken til Kirkemo-familien, sier Kjærvik til Dagbladet.

Per og Veronica Orderud ble i 2002 dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drapene, men har begge nektet straffskyld. Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel, mens Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel etter ankebehandling i lagmannsretten samme år. Ingen er dømt for selve drapshandlingen.