Fredsprisvinner landet i Norge

Saken oppdateres.

Den 63 år gamle kongoleseren landet på Oslo Lufthavn like før klokken 12.

– Jeg håper å få anledning til å snakke med folk om situasjonen rundt seksuell vold mot kvinner. Det er et uhyre viktig tema, og jeg er glad for at deres lidelse nå blir anerkjent med denne prisen, sier fredsprisvinneren til NTB.

Søndag finner den årlige pressekonferansen sted på Nobelinstituttet, hvor Nadia Murad og Mukwege vil svare på spørsmål fra pressen.

Senere samme dag er det duket for folkefest utenfor Oslo rådhus. Gratiskonserten skal ledes av Kåre Magnus Bergh og Silje Nordnes, og blant artistene som skal opptre er blant andre DDE, Julie Bergan, Kurt Nilsen og Wenche Myhre. Begge de to fredsprisvinnerne vil være til stede under konserten.

Utendørsarrangementet er blitt arrangert som en slags erstatning til den tradisjonelle Nobelkonserten. Den ble tidligere i år avlyst på grunn av dårlig økonomi, samt at arrangøren ønsker å tenke nytt om innhold og format, ifølge Nobelinstituttet.

Mukwege og Murad vil bli overrakt selve prisen under den offisielle Nobel-seremonien i Oslo rådhus mandag klokken 13. Senere på kvelden vil de to vinnerne tradisjonen tro vinke til fakkeltoget utenfor Grand Hotel i Oslo sentrum.