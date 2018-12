Mukwege tilegnet prisen til alle ofre for seksualisert vold

Nytt vedtak: Åpner for at store utbyggingsområder i Trondheim settes på vent

– Det er med ydmykhet jeg står foran dere i dag for å gi en stemme til ofrene for seksualisert vold i væpnede konflikter og mine landsmenns håp, sa han.

Han poengterte at den menneskelige prisen for dette har vært hundretusenvis av voldtatte kvinner, over 4 millioner internt fordrevne og tap av 6 millioner menneskeliv i den demokratiske folkerepublikken Kongo.

– Forestill dere at like mange mennesker som hele den danske befolkningen hadde blitt utradert, sa han.

Mukwege tok dessuten opp forbrukersamfunnet og knyttet dette til sitt hjemland.

– Vi er alle glade i fine biler, smykker og gadgets. Jeg har selv en smarttelefon. Disse gjenstandene inneholder mineraler som finnes i vårt land. Ofte utvinnes de av unge barn under umenneskelige forhold, ofre for trusler og seksuell vold, sa han.

Han tok til orde for at det minste vi som forbrukere kan gjøre, er å insistere på at disse produktene fremstilles på en slik måte at menneskeverdet ivaretas.

– Med denne Nobels fredspris ber jeg innstendig alle i verden om å bære vitnesbyrd og gå sammen med oss for å få slutt på denne lidelsen, som er en skamplett for vår felles menneskehet, sa han.

Nadia Murad og Denis Mukwege ble mandag tildelt Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter.

– De følger opp Tawakul Karman og andre fredsprisvinneres arbeid for å synliggjøre kvinners kamp og undertrykkelse. Det er drømmen om å få slutt på undertrykkelsen som forener oss når vi nå hedrer to av de sterkeste stemmene i verden i dag, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen i sin tale.

Hun poengterte at det passer spesielt godt at vi kan feire de to prisvinnerne nettopp i dag, som markerer 70-årsjubileet for FNs universelle menneskerettighetserklæring.

Begge fredsprisvinnerne ble møtt med langvarig, hjertefølt og stående applaus fra en fullsatt rådhussal, fra de kongelige på første rad til de bakerste benkene.

Murad: – Dette er dagen hvor det gode har seiret over det onde

Nobelpristaker Nadia Murad sa i sitt nobelforedrag at for henne er dette en spesiell dag, en dag hvor det gode har seiret over det onde.

– Dette er dagen hvor menneskeheten har beseiret terrorismen, dagen hvor barn og kvinner som har vært offer for forfølgelse har seiret over gjerningsmennene for disse forbrytelsene, sa hun til en tydelig preget, fullsatt rådhussal.

Murad håpet at dagen i dag markerer starten på en ny æra.

– I dag er det en spesiell dag for alle irakere, ikke bare fordi jeg er den første iraker som vinner Nobels fredspris. Dette er også dagen hvor vi feirer frigjørelsen av irakisk territorium fra terrororganisasjonen IS, sa hun.

Med rolig og tydelig stemme poengterte hun at det fortsatt er et faktum at den eneste prisen i verden som kan gjenopprette verdigheten er rettferdighet og straffeforfølgning av forbryterne.

– La oss stå sammen og kjempe mot urettferdighet og undertrykkelse; La oss sammen heve våre stemmer og si: Nei til vold, ja til fred, nei til slaveri, ja til likestilling og til menneskerettigheter for alle, sa hun videre.

Murad, som med sine 25 år er den nest yngste mottakeren av Nobels fredspris til nå, fikk stående applaus fra salen etter sitt foredrag.