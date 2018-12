Enstemmig KrF-ja til å forhandle om regjeringsmakt

Her blir det enveiskjøring

Saken oppdateres.

Det ble klart etter et møte i partiets stortingsgruppe og sentralstyre på Stortinget onsdag.

– En enstemmig stortingsgruppe og et enstemmig sentralstyre anbefaler at vi går i reelle forhandlinger over nyttår, sier partileder Knut Arild Hareide.

– Det var stor entusiasme. Mange ser at det er store muligheter her. Vi har en god forhandlingsmulighet. Det er ingen politiske områder som er lagt bort. Vi har heller ikke fått noen garantier. Men vi ser at dette gir oss store muligheter. Vi ser fram til disse regjeringsforhandlingene, sier han.

Hareide ønsket som kjent en annen kurs for KrF, men stiller seg nå bak beslutningen i partiet.

– Vi fikk veldig tydelige krav fra stortingsgruppen og sentralstyret. KrF kan ikke gå i regjering for enhver pris. Vi må ha betydelig gjennomslag på viktige felt, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som kjempet for samarbeid med dagens regjering i KrFs interne prosess.

– Landsstyret har løftet fram den kristne kulturarven og fellesverdiene, sier han.

De fire partiene har siden 22. november sittet i sonderinger for å berede grunnen for forhandlinger