Saken oppdateres.

Statsministeren kommenterte torsdag morgen drapet på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) etter at det ble kjent at handlingen etterforskes som en terrorsak.

LES OGSÅ: Marokkansk påtalemyndighet sier dobbeltdrapet var en terrorhandling

– Dette er et brutalt og meningsløst angrep på uskyldige som vi møter med avsky og fordømmelse, sier Solberg.

– Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen mistet livet så altfor tidlig på en brutal måte. Våre tanker og vår medfølelse går til deres familier og venner i sorg, sier statsministeren.

Hun understreker at de skyldige må bli stilt til ansvar. Utenriksdepartementet og norsk politi er i nær kontakt med relevante myndigheter i Marokko og i Danmark.

LES OGSÅ: «Maren elsket naturen og var veldig opptatt av rettferdighet»

– Vi har tillit til at marokkanske myndigheter gjør sitt ytterste for å pågripe de ansvarlige for drapet for å stille dem til ansvar. Fra norsk side kommer vi til å bistå marokkanske myndigheter, sier statsminister Erna Solberg.

– At saken nå etterforskes som en mulig terrorhandling understreker betydningen av å bekjempe voldelig ekstremisme. Regjeringen prioriterer dette høyt både i Norge og i vårt internasjonale arbeid, sier statsministeren.

LES OGSÅ: Sylvia var på tur i det samme fjellområdet: Møtte kvinnene som er drept