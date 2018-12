Direktestudio: Her er Solskjærs første United-lag

Her får politimann i nød hjelp

Mest lest på Trd.by i mars: Utesteder ble kjøpt opp og bakeri takket for seg

På én og samme dag raste verden for sportselskere sammen

Her kan du dra ut på byen i Trondheim - på selveste julaften

- Hvis far sitter der og gråter, er det ikke sikkert felles julefeiring i år er tingen

Mann dømt for å ha bestilt sexdukke utformet som et barn

Saken oppdateres.

Innlandet politidistrikt meldte om kollisjonen rett etter klokka 19.30. Ulykken skjedde mellom to og tre kilometer sør for Dombås.

– To biler har kollidert, front mot front. Totalt tre personer i disse bilene. I tillegg har en bil kjørt i grøfta for å unngå å kjøre på de to bilene som har kollidert, opplyser politiet.

I den siste bilen var det to personer.