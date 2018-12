Euronext vil kjøpe Oslo Børs for 6,24 milliarder kroner

- Livet er for kort til å være slem!

Saken oppdateres.

«Euronext vil så snart det er praktisk mulig fremsette et kontantbud på 6,24 milliarder kroner (625 millioner euro) for samtlige aksjer i Oslo Børs VPS», skriver Euronext i en pressemelding mandag morgen, ifølge E24.

Børseieren skriver i videre at de har til hensikt å by 145 kroner per aksje i Oslo Børs VPS, som drifter Oslo Børs. Budet representerer en premie i forhold til siste sluttkurs i Oslo Børs VPS på 32 prosent, heter det.

Euronext er en børs med base i Amsterdam i Nederland, og avdelinger i Belgia, Frankrike, Portugal og Storbritannia. Børsen tilbyr handel med aksjer og derivater, samt informasjonstjenester knyttet til børsnoterte selskaper.

Euronext skal allerede ha fått støtte til tilbudet fra 49,6 prosent av aksjonærene, skriver E24.