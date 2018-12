Siv Jensen om regjeringsforhandlingene: – Det er uaktuelt å øke skatte- og avgiftsnivået

Mann i 50-årene siktet etter at to kvinner omkom i påkjørsel

– Det er ikke aktuelt å skjerpe skatte- og avgiftsnivået, heller ikke bilavgiftene. Skatte- og avgiftsnivået skal ned, ikke opp, sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen. Budskapet er myntet på KrF, som i budsjettsammenheng har gått inn for milliardøkninger, blant annet i engangsavgiften og drivstoffavgiftene.

De tre regjeringspartiene og Frp ble langt på vei ferdig med sonderingene før jul og vil etter alle solemerker innlede formelle regjeringsforhandlinger over nyttår.

Jensen understreker at det kommer til å bli «alle mot alle», og ikke «tre mot en» når forhandlingene starter.

– Vi må ha synlig gjennomslag for vår politikk – det være seg innenfor asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken, skatte- og avgiftsopplegget og samferdsels- og bilpolitikken. Fremskrittspartiet sitter ikke i regjering for moro skyld, men for å gjennomføre vår politikk, sier hun.

Allianser og omkamper

At kortene deles ut på nytt, betyr at Venstre og KrF kan slå sine pjalter sammen for å stå sterkere mot Frp når de ser seg tjent med det, for eksempel i klimapolitikken, og at Frp kan prøve å få reversert KrF-seire, som fjerningen av momsgrensen på småhandel og de nylige innstrammingene i taxfree-ordningen.

– De er viktige for å bygge tillit mellom partiene. Selv om det er flere temaer vi lett kan bli enige om, er det er klart at det også er mange saker det blir krevende å finne ut av, sier hun.

Den som har fulgt KrF-leder Knut Arild Hareides ordkrig med Frp gjennom høsten, ville nok vurdert det som høyst usannsynlig at de to partiene skulle sette seg sammen for se på muligheten for å danne regjering.

Men nå har Hareide plassert seg selv på sidelinjen og gitt rollen som forhandler til den nye ledestjernen på partiets konservative fløy, Kjell Ingolf Ropstad. Han er dessuten av mange utsett til ny partileder på sikt, og framstår som mer vennligsinnet overfor det politiske høyre.

Smertefulle ørefiker

Partileder Jensen lar seg ikke lure utpå til å karakterisere sine motparter offentlig. Hun vil følgelig ikke medgi at hun trakk et lettelsens sukk da det viste seg at det er Ropstad hun skal i regjeringsforhandlinger med, og ikke den Frp-allergiske Hareide.

Hun og partiet har gang på gang påpekt hvor smertefullt det har vært for Frp å bli presset til yttergrensene i budsjettforhandlinger, for så å bli stukket med verbale kniver av en potensiell partner.

– Det har vært en utfordrende høst, med KrFs lange rekke med ørefiker mot Frp. Det har vært krevende for våre tillits- og folkevalgte å få den type karakteristikker. Skal vi klare å lykkes nå, må det bygges tillit oss imellom, sier hun.

Hareide har gjennom hele sin lederperiode hamret inn budskapet om den store politiske avstanden mellom Frp og KrF i sentrale verdispørsmål og lenge avskrevet muligheten for et regjeringssamarbeid. Men dette politiske bakteppet kan nå slå sprekker.

Kan fortsette uten KrF

Jensen har et nøkternt forhold til de kommende regjeringsforhandlingene. Hun deler ikke oppfatningen hos mange kommentatorer om at de er «dømt» til å lykkes. Og hvis de tre gamle regjeringspartnerne H, KrF og V skulle samle seg om noe Frp finner uspiselig, stopper prosessen opp.

– Da blir det ingen utvidelse av regjeringen. Landet har en regjering, og forhandlingene handler om hvorvidt den skal utvides med KrF. Jeg er ganske sikker på at dette er innenfor mulighetens rekkevidde. Det er i hvert fall mitt utgangspunkt, sier Jensen.

Men hun bekrefter samtidig prinsippet om at Frp ikke støtter en regjering partiet ikke deltar i. Det betyr at Erna Solberg ikke kan velge seg en mindretallsregjering med sine gamle samarbeidspartnere og så søke parlamentarisk støtte hos Frp.

– Forhandlinger skjer i lukkede rom. Jeg har ikke tenkt å spekulere i ulike regjeringskabaler, sier Jensen, på vei ut departementet for å rekke statsråd på Slottet.