Christer Tromsdal hevder han er utsatt for en hevnaksjon

- Jeg brenner etter å legge fram min versjon av saken. Jeg skal forklare meg ganske utfyllende om det og er ikke bekymret, sier Tromsdal. Han skal i ilden i Asker og Bærum tingrett onsdag.

Den spesielle trusselsaken han nå står tiltalt i, stammer fra 2012. Et eldre par på Vollen fikk sent 17. juni 2012 oppleve at to maskerte menn slo seg helt inn på soverommet deres med en slegge.

Mannen i huset hadde et våpen liggende og truet inntrengerne så de forsvant. Men ingen forsto hvorfor noen skulle true dem, før tanken om at det kanskje var naboen, som satt som fagkyndig meddommer i sak mot Tromsdal og to andre i Oslo tingrett, som kunne ha vært målet.

Tromsdal nekter skyld og setter hele saken i sammenheng med at han i 2014 valgte å tilstå alt i en omfattende bedragerisak som hadde versert for retten i årevis.

-Jeg tilsto og dro de to andre ned i søla. Det er motivet deres, sier Tromsdal under en pause i retten tirsdag. I dag soner han dommen på seks års fengsel i Ringerike fengsel.

To lydopptak

Påtalemyndigheten støtter seg tungt på to lydopptak som er kommet etterforskerne i hende etter Tromsdals tilståelse. Det ene fikk de overlevert fra advokaten til en av de medtiltalte. Det andre ble oppdaget under en ransaking hjemme hos den andre.

At opptakene på noen måte skulle være kommet for dagen for at Tromsdal skulle få skylda for noe han ikke har gjort, benekter aktor, statsadvokat Stein Vale.

- Vi har vært innom mange ulike teorier under etterforskningen, og vi har hørt forsvarerne til de tiltalte underveis. Men nå er det slik at etterforskningen har ført oss dit at det er Tromsdal vi mener står bak dette, sier Vale til NTB.

Deler av det ene lydopptaket ble mandag lekket til mediene og VG publiserte deler av samtalen mellom Tromsdal og 33-åringen som nå sitter som medtiltalt. Tromsdals forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, raser over lekkasjen og sa tirsdag at den vil bli anmeldt til politiet og til Spesialenheten.

Snudde og tilsto

Tromsdal ble sammen med to andre, en kunsthandler og en eiendomskonsulent, dømt til fengsel i Oslo tingrett i 2015. Denne saken, som omhandlet en serie bedragerier, hadde versert lenge i rettssystemet, men vinteren 2014 snudde Tromsdal og tilsto en rekke av forholdene. Dette førte til at både han selv og de to andre tiltalte ble dømt.

I Asker og Bærum tingrett tirsdag nektet Tromsdal for at det var han som sto bak da et eldre paret på Vollen i Asken ble angrepet. Først forsto ingen hvorfor akkurat dette huset ble angrepet, fortalte aktor i sitt innledingforedarg.

Ingenting var stjålet fra huset, men etter hvert virket det mest sannsynlig at de maskerte mennene hadde tatt feil hus og at de i stedet skulle til naboen som var fagkyndig meddommer i den pågående rettssaken mot Tromsdal og hans to bedrageritiltalte partnere. Politiet forsøkte å finne en forbindelse, men uten bevis ble saken henlagt i 2014.

Solkysten

Etter tilståelsen og dommen i bedragerisaken i 2015 dukket det imidlertid det viktige opptaket opp som viser at Tromsdal, med hjelp fra en nå 33 år gammel mann med en tidligere forbindelse til gjengmiljøet, kunne være oppdragsgiveren for de to maskerte mennene med slegge på Vollen tre år tidligere.

Av de mange vitnene som ønskes avhørt i forbindelse med saken, er både advokaten som overleverte lydopptaket til politiet, og hans klient som ble dømt sammen med Tromsdal. Denne sistnevnte har det imidlertid vist seg vanskelig å få tak i. I stedet for å møte opp til soning i bedragerisaken, skal mannen i midten av 50-årene oppholde seg på den spanske solkysten.

Det har ikke vært mulig for politi eller påtalemyndighet å stevne mannen som i dag er under etterforskning av Økokrim for grovt heleri, skriver VG.